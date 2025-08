5 cortes de pelo corto perfectos para mujeres con poco pelo y sin volumen.

Tener poco pelo no es un drama, ni tampoco es sinónimo de falta de estilo. Si lo piensas bien, hay algo liberador en no tener una melena enorme que peinar todos los días, ¿cierto? La clave está en encontrar el corte corto perfecto que haga que tu pelo se vea con más vida, aunque la realidad sea que tienes cuatro pelos contados (y está bien decirlo así).

Acá te comparto cinco cortes de pelo corto ideales si tienes poco volumen, pero sí muchas ganas de sentirte linda cada vez que te mires al espejo.

1. Pixie con textura

Este corte es para mujeres que no quieren complicarse, pero sí tener un look con onda. Lo ideal es llevarlo con capas suaves en la parte superior, lo que hace que el pelo se vea más lleno.

2. Bob justo a la mandíbula

Si tu cara es redondita o si te gusta enmarcarla, este bob es tu mejor amigo. El truco es que sea ligeramente más largo al frente y con movimiento en las puntas. No lo pidas recto como una regla, que tenga un poco de caída natural. ¡Se ve chic, fresco y da la ilusión de más densidad, aunque tu cabello esté en su versión minimalista!

3. Shag corto con fleco desenfadado

Este corte tiene algo rebelde, como de “no me importa, pero igual me veo increíble”. Con capas suaves y un flequito ligero, el shag corto hace que tu pelo parezca tener más cuerpo, aunque no lo tenga y si lo dejas secar al natural, hasta se ve más lindo cuando está un poco desordenado.

4. Garçon clásico

Este es el corte perfecto si te gusta lo sobrio y elegante, no necesita volumen para lucir bien porque su estructura lo hace todo. Con patillas marcadas y nuca despejada, te arma la cara sin esfuerzo. ¿Y lo mejor? No hay humedad que lo despeine. Vas por la vida con un aire de “soy simple, pero tengo estilo”, sin decir una palabra.

5. Mini bob con puntas hacia adentro

Este corte va justo debajo de las orejas y puede parecer súper básico hasta que lo llevas puesto. Al tener las puntas sutilmente curvadas hacia adentro, crea un efecto visual que engaña al ojo, parece que tienes más pelo del que realmente hay.

Si tu pelo es fino o escaso, ¡no necesitas esconderlo! Solo necesitas un corte que trabaje a tu favor, que te haga sentir cómoda y que resalte tu estilo, no que lo opaque. Porque no es cuestión de cantidad, sino de actitud y un buen corte, claro.

¡A veces, el corte ideal está a un par de tijeretazos de distancia!