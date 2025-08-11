5 cortes de pelo corto, que no son Pixie y sí adelgazan las caras redondas a los 50+

Los cortes de pelo son una herramienta excelente para estilizar la cara redonda y dar un aspecto más estético a las mejillas, y aunque por mucho tiempo el corte pixie fue uno de los favoritos, muchas no se atreven a llevarlo por ser demasiado corto.

Afortunadamente, los especialistas en estilismo, aseguran que el corte pixie no es el único que puede ayudar a afilar el rostro, algunos cortes más largos con capas y flequillos estratégicos, pueden ser igual de favorecedores, elegantes y modernos.

Cortes de pelo que adelgazan las caras redondas a los 50+

Los rostros redondos se distinguen por sus mejillas prominentes, pómulos delicados y proporciones equilibradas entre el largo y el ancho de la cara. Si lo que buscas es afinar y estilizar estas facciones, estos cortes de pelo te ayudarán a conseguirlo.

Corte de pelo midi

Se caracteriza por ser un corte que puede ir de la clavícula a la altura del hombro que ayuda a alargar visualmente el rostro mientras le da equilibrio. La clave está en evitar los corte completamente rectos y apostar por capas ligeras y combinar con un flequillo de lado o lateral abierto para dar un toque más estilizado y moderno.

Corte de pelo bob desfilado

Para un efecto más estilizado, se recomienda hacerlo a la altura de la clavícula y usar capas desfiladas que afinan visualmente el rostro y crear un efecto más alargado. Ese corte a diferencia del bob clásico, que añade volumen a las mejillas, ayuda a definir las facciones por sus capas asimétricas.

Corte de pelo clavicut

Este es un corte de pelo clásico que nunca pasa de moda por su gran versatilidad, al ser a la altura de la clavícula, ayuda a proporcionar y equilibrar las facciones del rostro, mientras añade elegancia a tu look. Puedes peinarlo liso o llevarlo con suaves ondas.

Corte long bob con capas

Para quienes se resisten a llevar el pelo corto, este estilo es ideal para enmarcar el rostro sin renunciar del todo a las melenas largas, sus capas suaves aportan en efecto afilado al rostro, que además resta edad para un efecto rejuvenecedor.

Corte de pelo en V

Si lo tuyo es el pelo largo, este estilo es perfecto porque concentra el volumen en la parte trasera de la melena y no al frente, lo que genera un efecto que afina y alarga el contorno facial al instante.

Además de estar en tendencia, estos cortes de pelo son versátiles porque se adaptan a todo tipo de pelo y estilos de vida, solo tienes que elegir el que más se adapte a tu personalidad y facciones.

