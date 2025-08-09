5 cortes de pelo antiedad más favorecedores que el Pixie

El corte pixie es uno de los cortes de pelo más populares porque visualmente tiene un efecto antiedad y rejuvenecedor; sin embargo, no muchas se atreven a llevar este corte de pelo por ser demasiado corto, la buena noticia es que existen otras opciones.

Los expertos en estilismo aseguran que, si bien es cierto que el pelo corto es ideal para rejuvenecer, los cortes más largos con capas y flequillos estratégicos son igual de favorecedores para lucir moderna, elegante y sofisticada.

Cortes de pelo antiedad más favorecedores que el pixie

Estos cortes de pelo son versátiles porque se pueden adaptar al tipo de rostro, le dan movimiento y profundidad al cabello, lo que suaviza al instante las facciones del rostro. Checa estos cortes que pueden sustituir al pixie si no quieres un corte demasiado corto.

Bob a capas

Es un corte recto a capas ideal para mujeres mayores de 50, que suaviza la zona de la barbilla, y si optas por llevarlo con un flequillo desfilado, el efecto antiedad es aún más intenso.

Clavicut

Es un corte que le va a todos los tipos de rostro, va a la altura de los hombros y su diseño asimétrico que rosa la clavícula ofrece un efecto lifting al rostro y estiliza el cuello, además de aportar volumen al pelo.

Shaggy bob

Está inspirado en la década de los 70 y 80, se destaca por sus capas desfiladas en la parte superior, y es ideal para quienes buscan un look atrevido y moderno pero sin dejar de lado la elegancia.

Sharp bob

Es un corte recto sin capas que puede ir a la altura de la clavícula o a la altura de los hombros, pero siempre con un terminado pulido y con las puntas hacia adentro que da como resultado un look rejuvenecedor y sofisticado.

Lob con ondas suaves

Este corte llega justo a la altura de los hombros o un poco más abajo, es perfecto para quienes no quieren renunciar a su melena larga, y al llevarlo con suaves ondas suaviza los rasgos y enmarca el rostro.

Recuerda que el pixie no es el único corte que te ayuda a rejuvenecer tu imagen, lo importante es que elijas un look que te haga sentir cómoda y moderna.

