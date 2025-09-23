Suscríbete
Belleza

5 cortes de pelo corto que toda mujer de 50 necesita usar este otoño

Cumplir 50 no significa quedarnos con el mismo look de siempre, al contrario, es una oportunidad de darle un refresh a nuestro estilo.

September 22, 2025 • 
Karen Luna
Corte escalonado

Llegar a los 50 es un lujo: tienes la experiencia, la seguridad y, lo mejor, la libertad de jugar con tu estilo sin pedir permiso. El cabello corto se ha convertido en un aliado poderoso porque rejuvenece, ilumina el rostro y, además, es práctico. Pero si quieres algo distinto a lo de siempre, este otoño hay cortes originales que ya son tendencia y que seguro te encantarán.

1. Bixie, el híbrido encantador

Ni tan corto como el pixie ni tan clásico como el bob. El bixie es un punto medio que da textura y movimiento. Si lo llevas despeinado o con ondas suaves, se ve moderno, fresco y cero aburrido. Es perfecto si buscas renovar sin perder feminidad.

2. Pixie con puntas levantadas

El spiky pixie es atrevido y juvenil, pero no en exceso. La textura en la parte superior le da un aire desenfadado, ideal si quieres resaltar tus facciones. Se peina en segundos y tiene esa vibra de mujer segura que no teme probar algo nuevo.

3. Bob con flequillo recto

El blunt bob con flequillo es elegante y moderno a la vez. Al llegar justo a la mandíbula, enmarca el rostro y el fleco le da un toque juvenil. Este corte tiene búsquedas altas porque rejuvenece al instante y no pasa de moda.

4. French bob con textura

El bob francés es chic, femenino y bohemio. La versión de este otoño se lleva con ondas naturales o con un toque de movimiento que lo hace más casual. Es ese corte que parece sencillo, pero siempre te hace ver arreglada sin esfuerzo.

5. Shag corto en capas

Si lo tuyo es el volumen, el shag corto será tu favorito. Sus capas suaves dan vida al cabello fino y, si lo dejas con un acabado despeinado, logras ese look rebelde que rejuvenece y aporta mucha personalidad.

A veces creemos que cambiar de corte es solo estética, pero en realidad es mucho más: es un recordatorio de que seguimos teniendo la libertad de reinventarnos. Estos cortes cortos originales para mujeres de 50 son la prueba de que la edad no limita, al contrario, abre la puerta a estilos con carácter, frescura y autenticidad. Este otoño, atrévete a dar el paso y disfruta el placer de mirarte al espejo y redescubrirte.

