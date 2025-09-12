Suscríbete
Belleza

5 cortes pelo corto mujer 50 años: opciones antiedad que quitan años

Si quieres probar un corte de pelo que vaya bien con tu rostro, estas ideas son perfectas para ti. ¡Lo mejor es que te ayudarán a verte mucho más joven!

September 12, 2025 • 
Karen Luna
Jennifer Aniston y sus sandalias thong

Getty Images

A los 50 años muchas mujeres buscan un cambio que refleje frescura y un buen corte de pelo corto puede hacer maravillas or los rostros porque puede ayudarte a iluminar tu cutis, favorecer los rasgos faciales, además de regalarte una vibra divertida, por eso te contamos algunos looks que te ayudarán a verte perfecta a diario.

1. Pixie texturizado

El pixie texturizado es una apuesta fuerte para quienes desean un cambio radical sin complicaciones. Se caracteriza por tener los lados recortados y la parte superior con capas desiguales que aportan movimiento. Este corte es ideal si tu rostro es ovalado o con facciones marcadas, pues realza pómulos y ojos.

2. Bob clásico con flequillo ligero

El bob clásico a la altura de la mandíbula, es una combinación ganadora que a yuda a suavizar líneas de expresión y a enmarcar el rostro. Este estilo aparece en múltiples artículos de moda como uno de los cortes que más rejuvenecen a partir de los 50.

3. Bob asimétrico

El bob asimétrico juega con la idea de longitud diferente entre un lado y otro (o al frente vs la nuca). Eso da un efecto moderno y favorecedor, pues rompe la simetría de facciones que a veces con los años se marcan más. ¡Este estilo aparece entre los cortes más populares de 2024 para mujeres de 50 años!

4. Shaggy moderno

El corte shaggy o “shag moderno” es perfecto si se busca un look desenfadado pero con estilo. Tiene capas suaves, desfilado alrededor del rostro, puntas despuntadas y textura. Favorece especialmente a quienes tienen pelo fino o pierden densidad, pues crea ilusión de volumen.

5. Bob invertido (inverted bob) o bob más corto en la nuca

El bob invertido ofrece un contorno más corto en la nuca y un frente ligeramente más largo. Esto ayuda a alargar visualmente el cuello y darle estructura al rostro, lo que puede suavizar la mandíbula. Es una opción moderna, elegante, y que permite variar peinados (liso, con ondas leves, volumen en las raíces).

Estos cortes no solo rejuvenecen, sino que también funcionan si se adaptan a los rasgos personales: tipo de rostro, textura del cabello, estilo de vida. Para sacarles el mejor partido:

  • Solicita capas suaves cerca del rostro para suavizar líneas.
  • Pide que la nuca quede limpia, sin caer demasiado en volumen detrás, para alargar el cuello visualmente.
  • Mantén el color y el brillo: un tono bien cuidado acentúa el corte.
  • No olvides mantenimiento: aunque parezca corto, esos cortes requieren cortes de retoque cada cierto tiempo para conservar la forma.
Los cortes como el pixie, el bob y el shaggy son excelentes opciones que quitan años si se adaptan bien. No se trata de hacer un cambio radical por obligación, sino de elegir looks que te hagan sentir mucho más segura contigo.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
