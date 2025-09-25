Suscríbete
5 diseños de uñas rojas que estarán de moda en otoño porque rejuvenecen manos a los 40 y 50

Clásico y moderno, el color rojo vuelve a brillar este otoño con sus distintas versiones que logran aportar un aire renovado y moderno.

September 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
Tonos rojos que serán tendencia en otoño

Getty Images

Para este otoño, las uñas rojas se convierten en un poderoso accesorio para mujeres de 40 y 50 años que buscan un look clásico pero atrevido que ayude a iluminar el tono de su piel para lucir más juveniles y modernas sin perder la elegancia.

Para esta temporada los tonos más intensos del color rojo, serán los protagonistas, pues además de su acabado llamativo, aporta un look elegante y sofisticado.

¿Por qué las uñas rojas rejuvenecen las manos?

Gracias a su acabado brillante y sus reflejos cálidos, los tonos rojos generan un hermoso contraste que hace que el tono de la piel se vea más clara, uniforme y radiante, además crea un efecto óptico que estiliza las manos para una apariencia más fina y elegante.

Esto también permite disimular pequeñas manchas o líneas de la piel que pasan desapercibidas, gracias a su tono intenso y cautivador.

Tonos rojos que serán tendencia en otoño

Los tonos más intensos y en uñas cortas serán los más favorecedores para esta temporada otoñal.

Rojo cabernet

Sí, ese hermoso tono del vino tinto que tiene ligeros matices morados, es uno de los tonos que será tendencia esta temporada, es un tono oscuro pero con matices brillantes que no pasan desapercibidos.

Rojo burdeos

Es el clásico de la temporada, cada otoño vuelve con fuerza para darle profundidad y calidez a tus uñas, no solo es elegante, también es perfecto para rejuvenecer las manos con sus reflejos rubíes.

Rojo rubí

Este hermoso tono evoca la belleza de las piedras preciosas, se caracteriza por su tono oscuro con un acabado irisado y reflejos dorados que iluminan las manos para un efecto antiedad elegante.

Rojo sangre

Es un tono profundo con reflejos violetas, uno de los más intensos de las gamas del color rojo ideal para quienes buscan un look minimalista y sofisticado, pero al mismo tiempo atrevido.

Rojo cereza intenso

Este color se caracteriza por sus matices cafés que aportan frescura y elegancia, es perfecto si buscas un look original y que además combina con cualquier look, gracias a su versatilidad.

Las uñas rojas demuestran que no son un simple clásico, son el aliado perfecto para rejuvenecer y proyectar seguridad a cualquier edad.

uñas
Melisa Velázquez
