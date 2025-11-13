Suscríbete
5 tonos de tintes para morenas que son perfectos para lucir joven en Navidad

Navidad es la excusa perfecta para probar algo distinto, sentirnos más lindas y darle un giro fresco a nuestro look.

November 13, 2025 • 
Karen Luna
Dua Lipa .png

Getty Images

Navidad siempre es el pretexto perfecto para probar un nuevo look y por eso estos tonos de pelo son ideales para las fiestas decembrinas. Así que, si quieren lucir una melena deslumbrante, estas ideas son perfectas porque rejuvenecen al instante.

1. Castaño avellana

Es el tono que nunca falla. El castaño avellana tiene reflejos doraditos que atrapan la luz y hacen que el rostro se vea más suave. Da un toque cálido y elegante, sin necesidad de un cambio radical. Ideal si solo quieres verte más “iluminada”, como después de unas vacaciones.

2. Chocolate brillante

El chocolate brillante tiene ese encanto que hace que el pelo se vea sano y con vida. Es profundo, pero con un brillo natural que rejuvenece. Además, combina con todo: labios rojos, sombras doradas, vestidos oscuros… Es el tono perfecto para lucir sofisticada, pero sin complicarte.

3. Caramelo dorado

El caramelo dorado es dulce y favorecedor. Sus reflejos claros ayudan a que la piel morena se vea más radiante, como si tuvieras un toque de sol encima. Es ideal para quienes quieren salir de lo oscuro, pero sin llegar a lo rubio. Tiene ese equilibrio que da luz sin perder naturalidad.

4. Cobrizo suave

El cobrizo suave es para las que se animan a algo diferente. Tiene personalidad, pero sin exagerar. Es un color que rejuvenece porque da energía y hace que la piel se vea más cálida. Perfecto para quienes quieren cerrar el año con algo nuevo, pero sin irse al extremo.

5. Negro espresso

Si te encantan los tonos intensos, el negro espresso es tu mejor aliado. Su brillo profundo hace que el pelo luzca elegante, y resalta muchísimo los ojos y los labios. Es clásico, pero no aburrido.

Esta Navidad no se trata de cambiar por completo, sino de sentirte más tú, con un toque de frescura. Elige el tono que te haga sonreír cuando te veas al espejo y deja que tu pelo sea parte de la celebración.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
