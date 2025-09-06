6 cortes de pelo en capas que dominarán el otoño y favorecen a todas (especialmente a mujeres de 40)

Dentro del mundo de la belleza, especialmente la capilar, las capas son las mejores aliadas cuando de cortes de pelo atemporales hablamos. Su versatilidad, frescura y la capacidad de adaptarse a diferentes longitudes y texturas hacen que sea uno de los cortes más solicitados en los salones de belleza, y por supuesto, de nuestros favoritos.

Cuando estamos en nuestros 40, las capas pueden convertirse en aliadas para aportar volumen, suavizar nuestras facciones y ayudarnos a quitarnos unos años de encima.

Estos son los cortes de pelo en capas que nos ayudarán con esa tarea durante otoño 2025.

Capas largas

Si lo tuyo es mantener tu melena de Rapunzel, pero deseas darle un toque especial, las capas largas son el corte que estabas buscando. En pelo largo aportan ligereza y fluidez en la melena y son la opción de aquellas que buscan un look con toque juvenil. Si optas por llevarlas con capas que enmarquen el rostro, resultará en un corte altamente favorecedor, especialmente si contamos con un rostro redondo, pues lograremos afinar nuestras facciones.

El corte de pelo long layers ha desbancado al bob como el corte de pelo más elegante @elsahosk

Corte bob con capas

El long bob con capas suaves es uno de los cortes favoritos del otoño. ¿La razón? Aporta sofisticación y un aire moderno a quienes desean apostar por él. También es un corte muy noble, pues requiere de muy bajo mantenimiento, convirtiéndolo en el aliado de aquellas que no son muy fanáticas de la estilizada y el uso de herramientas de calor. Si estás buscando un corte elegante y versátil que vaya bien liso y con ondas suaves, esta es tu opción.

Apuesta por el corte bob con capas. @haileybieber

Capas estilo shaggy

El estilo shaggy tomó bastante popularidad a inicios de año y, aunque estamos en la recta final de él, sigue dentro de las tendencias. Esto es gracias a que la estética messy y boho continúan a la vanguardia, convirtiéndola en una alternativa para apostar por esta apariencia. Este corte se caracteriza por llevar capas irregulares que aportan textura y volumen al pelo. Es perfecto para quienes buscan un look juvenil y nuestro consejo es que apuestes por él con un fleco degrafilado.

Con un par de sencillos trucos, el corte shaggy puede lucir espectacular en los rostros redondos Getty Images

Corte en capas con fleco cortina

El fleco cortina es otra forma en tendencia para estilizar la parte frontal del rostro. Llevarlo con un corte en capas logra un combo que se ha convertido en el favorito de muchas, pues aporta un aire sofisticado y elegante. Este corte está recomendado para mujeres con frente amplia, sin embargo, puede adaptarse a diferentes formas de rostro, además es el aliado perfecto para ayudarnos a que arruguitas como las de la frente o los ojos, pasen desapercibidas.

El flequillo de cortina es un estilo ideal para suavizar las facciones después de los 50 años Getty Images

Corte pixie con capas

No te dejes engañar; el hecho de que este corte sea de los shorts no quiere decir que no pueda llevar capas. El pixie con capas sutiles aporta movimiento, volumen y un toque fresco que rejuvenece al instante. Es un corte de pelo muy práctico y favorecedor para quienes son fanáticas de los looks arriesgados o aquellas que buscan algo diferente.

El corte pixie luce bien en mujeres maduras. @taylor_hill

Corte en capas wolf cut

Este es otro de los grandes cortes en tendencia, al famoso wolf cut, mezcla entre mullet y shaggy, seguirá siendo tendencia este otoño. Sí, es un corte más atrevido y arriesgado, pero es un corte cuyas capas desestructuradas aportan un aire juvenil a quien lo lleva. Este estilo de cortes favorecen mucho a las melenas onduladas o con rizos naturales, pues son perfectos para resaltar la textura.

El corte Wolf Cut reinará esta temporada. Getty Images

Las capas son mucho más que un corte de pelo; son la clave para lograr looks arriesgados, atrevidos y altamente favorecedores. Si quieres recibir el otoño con un cambio de imagen, no dudes en considerar estos cortes de pelo en capas, apostar por uno será un gran acierto.