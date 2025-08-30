6 diseños de uñas amarillo mantequilla inspiradas en el manicure de Kendall Jenner que te harán lucir unas manos juveniles y sofisticadas

El amarillo mantequilla se ha convertido en uno de los colores de uñas más femeninos, tiernos y sofisticados que hemos visto en las recientes tendencias de uñas. A pesar de que lo hemos visto en muchos diseños de uñas, Kendall Jenner se ha encargado de mantenerlo en la lista de los colores top del 2025.

Estas ideas serán tus aliadas para lucir un manicure elegante y sofisticado y están inspiradas en las uñas de Kendall.

Uñas florales con amarillo mantequilla

Las uñas florales fueron una de las grandes tendencias del año y siguen posicionándose como una de las mejores alternativas para aquellas que desean apostar por un diseño femenino y romántico. Apuesta por dibujar sobre la base natural de tus uñas pequeñas flores en color amarillo mantequilla distribuidas en diferentes tamaños sobre tus uñas. El resultado será una manicura muy elegante.

Uñas amarillas con efecto blooming

El efecto blooming consiste en aplicar sobre la uña un gel expansor de color que crea un efecto difuminado de color. Puedes apostar por usarlo sobre elementos florales para lograr un diseño artístico y original. Si te resulta una manicure muy llamativa, apuesta por aplicar este efecto únicamente en dos uñas para resaltar y evitar que se vean saturadas.

Uñas francesas amarillas con nail art de flores

La manicura de uñas francesas es un clásico al que debes recurrir si estás buscando unas uñas elegantes. Puedes alternar la clásica punta blanca con algunas en color amarillo mantequilla para un look fresco, femenino y muy elegante. Para potencializar esta apariencia, te aconsejamos realizar motivos florales de diferentes tamaños y agregar detalles en trazos como moños o líneas que remitan al encaje.

Uñas amarillo mantequilla con relieves.

Los detalles de decoración en tercera dimensión (como perlitas, pétalos, gotas o figuras sutiles) son la compañía perfecta para unas uñas en color amarillo mantequilla; estos no solo aportarán textura y dimensión a tu manicure, también harán que luzcas un diseño femenino, delicado y romántico, eso sí, sin comprometer la elegancia.

Uñas francesas con efecto perla

Este diseño combina lo mejor de un clásico y una tendencia: la elegancia de las uñas francesas en su versión de punta amarilla, con el brillo nacarado que aporta el efecto perla. Apostar por esta idea hará que luzcas un manicure muy elegante, sofisticado y minimalista, así que esta es la opción perfecta si lo tuyo es apostar por diseños sencillos.

Uñas amarillas lisas

En la línea de los diseños minimalistas, una alternativa ideal para lucir este color, que no solo es elegante, sino muy femenino, es apostar por llevarlo como Kendall Jenner: de forma uniforme sobre todas las uñas. Así llevarás un manicure perfecto para cualquier ocasión, muy fresco para los días de verano y en tendencia como Kendall.

El amarillo mantequilla es un color que transmite dulzura, frescura y mucho estilo. Ya sea que apuestes por un diseño floral, uno minimalista o uno con tercera dimensión, apostar por estos diseños de uñas será un plus para lucir unas manos elegantes y sofisticadas.