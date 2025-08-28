7 diseños de uñas para Halloween 2025 que son divertidos y elegantes

Halloween es de mis temporadas favoritas porque tiene un poco de todo: diversión, misterio y la excusa perfecta para jugar con nuestro estilo. Y no, no todo se trata de disfraces exagerados, a veces los detalles más pequeños son los que hacen la diferencia. Este año, las uñas de Halloween 2025 son la forma más fácil de entrar en el mood spooky sin perder la elegancia.
Hace poco me hice mi manicura pensando en un diseño para estas fechas y descubrí que no necesitas llenar las uñas de dibujos complicados para que se vean increíbles. Aquí te cuento siete ideas que están en tendencia y que puedes adaptar a tu estilo sin miedo a que se vean “demasiado”.
1. Francesas negras con estilo
La francesa clásica se viste de negro y queda preciosa. Es simple, elegante y combina con todo. Yo las probé con un toque de brillo en la punta y se veían súper chic.
2. Calabacitas minimalistas
Una base nude y una o dos uñas con mini calabazas dibujadas. Es un detalle sutil, pero cada vez que las ves te saca una sonrisa.
3. Fantasmitas tiernos
Atrás quedaron los fantasmas terroríficos. Los de ahora son pequeños, blancos y hasta con caritas simpáticas. Perfectos si quieres un look divertido sin caer en lo caricaturesco.
4. Glitter oscuro
Si prefieres algo más sofisticado, el glitter negro con destellos plateados es todo lo que necesitas. A la luz, brilla espectacular y se siente muy de Halloween sin ser infantil.
5. Telarañas delicadas
Unas telarañas finitas en plata o blanco sobre un fondo neutro se ven discretas y elegantes. Este diseño me encanta porque no se siente recargado y da justo el toque spooky.
6. Murciélagos discretos
Un par de murciélagos minimalistas en una uña acaparan la atención sin que todo el diseño gire en torno a ellos. Perfecto si eres de las que ama los detalles pequeños.
7. Degradado oscuro
El clásico efecto ombré en tonos vino, morado y negro es un acierto total. No necesitas más: se ve misterioso y elegante, ideal si prefieres algo abstracto.
Lo mejor de estos diseños de uñas es que puedes elegir entre lo divertido y lo elegante, o mezclar ambos. Lo más lindo es que no importa si vas a una fiesta, al trabajo o simplemente a pasear, tu manicure será el accesorio perfecto para vivir la magia de octubre con estilo.