7 peinados efecto lifting que estilizan y rejuvenecen el rostro al instante para esta Navidad

Los peinados con efecto lifting se han convertido en el truco favorito de estilistas y celebrities para afinar el rostro, elevar las facciones y sumar frescura al instante, para verte increíble en cualquier ocasión.

Estas fiestas decembrinas vienen cargadas de reuniones y celebraciones, así que vale la pena intentar alguno de estos peinados para verte fresca, actual y muy sofisticada, además de ser súper fáciles de lograr.

Peinados efecto lifting para lucir joven y moderna esta Navidad

Sueltos o recogidos, estas opciones son ideales para combinar con cada uno de tus outfits y lucir sensacional sin tener que ir al salón de belleza.

Coleta alta pulida

Es el peinado lifting por excelencia, ya que al recoger el pelo en una ponytail alta, la zona de los pómulos y las sienes se eleva de forma natural, creando un efecto más estilizado. Te recomendamos llevarla muy pulida, con gel o spray, para un acabado glamuroso y navideño.

Bubble ponytail

Además de moderna y divertida, esta coleta segmentada aporta volumen visual y equilibra el contorno del rostro, es ideal para quienes quieren un look festivo, sofisticado y con un toque juvenil.

Moños altos

Los moños altos estilo snatched, se han convertido en los favoritos de la alfombra roja por su capacidad de tensar ópticamente la línea de la mandíbula y alargar el cuello, son perfectos para vestidos con escote o looks minimalistas.

Semi recogido con efecto cascada

El semi recogido con efecto cascada o media coleta, es un peinado romántico y muy favorecedor que combina la frescura del cabello suelto con la elegancia de un recogido sutil, que ayuda a crear un efecto lifting natural y muy favorecedor.

Trenzas tipo clean girl

Las trenzas altas o pegadas al cuero cabelludo generan un efecto de elevación similar al de los recogidos, además de aportar un aire moderno, son perfectas para lucir con maquillaje luminoso y aretes llamativos para las fiestas.

Coleta baja sleek

Se trata de un peinado minimalista y muy favorecedor que destaca por su acabado pulido y elegante. Se realiza peinando el cabello hacia atrás con precisión, sin volumen y sin mechones sueltos, para después sujetarlo a la altura de la nuca.

Suelto con fleco

Llevar el pelo suelto combinado con un fleco recto, abierto o desfilado, ayuda a suavizar facciones y destacar la mirada, se trata de un look versátil, moderno y muy fácil de llevar, ideal para quienes desean un aire fresco.

Estas opciones de peinados no sólo son muy prácticos y fáciles de hacer, también te ayudan a conseguir un look pulido y refinado para lucir radiante en tus reuniones navideñas.

