7 tonos de pelo antiedad que estarán de moda en 2026 porque rejuvenecen hasta 10 año

El 2026 es un año que se caracteriza por mostrar la belleza de manera natural y sofisticada, y en cuanto al pelo, van más allá de un simple cambio de look, pues se convierte en un verdadero aliado para rejuvenecer la imagen, aportar frescura y proyectar un estilo más moderno y refinado, restando años de manera sutil y sin esfuerzo.

Los expertos coinciden en que los tonos cálidos serán los protagonistas del año, pues sus matices aportan luz al rostro, suavizan las facciones y revitalizan la melena, logrando un efecto antiedad inmediato y un aspecto mucho más moderno y juvenil.

Te podría interesar: 6 Tendencias de corte y color que dominarán el 2026 y que rejuvenecen a cualquier edad

Colores de pelo antiedad que serán tendencia en 2026 para rejuvenecer con estilo

Los tonos protagonistas del 2026, se caracterizan por su matices cálidos, naturales y acabados luminosos que aportan frescura y vitalidad, estas son algunas de las propuestas que te ayudarán a conseguir un look juvenil y elegante.

Rubio mantequilla

A diferencia del rubio clásico, este tono es mucho más cálido y uniforme, con reflejos suaves y cremosos que suavizan las líneas de expresión, ideal para quienes buscan un cambio notorio pero suave.

Castaño avellana

Un clásico que vuelve a ser tendencia por sus matices dorados que aportan luz, sin perder la profundidad, logrando uno de los looks más elegantes y rejuvenecedores, que favorece especialmente a las pieles morenas.

Bronde champagne

Se caracteriza por ser una mezcla entre el rubio y el castaño, con un sutil toque de matices plateados que favorece a todos los tonos de piel, y que gracias a su acabado sedoso y brillo elegante, resta años al instante no solo a tu apariencia, también a la melena.

Cobre beige

Los tonos cobrizos seguirán siendo una de las tendencias más fuertes del 2026, pero esta vez con matices más suaves y equilibrados, que aportan calidez, ilumina mejillas y suaviza la textura visual del pelo y de la piel, restando años a tu apariencia al instante.

Chocolate con caramelo

Se trata de una base en color chocolate profundo, que se equilibra con destellos suaves en tonos caramelo, un hermoso contraste que se puede conseguir con técnicas como el balayage o las babylights, y que dan dimensión, volumen y un efecto lifting natural.

Rubio arena

Si estás buscando un rubio claro, está será la opción más acertada, pues a pesar de sus matices fríos, al no ser un tono platinado, aporta mayor luminosidad a la melena, neutralizando las rojeces de la piel, rejuveneciendo su textura e iluminando sutilmente los rasgos.

Espresso suave

Si prefieres el pelo oscuro, este tono es una excelente opción, pues contiene sutiles reflejos en tonos marrón que le dan matices cálidos que evitan que los rasgos de la piel se endurezcan, en su lugar conseguirá un look sofisticado que suaviza los rasgos de tu piel, para lucir más joven.

Las tendencias del 2026 ofrecen colores fáciles de llevar, versátiles y capaces de rejuvenecer sin esfuerzo, manteniendo la naturalidad como la gran protagonista del año.

