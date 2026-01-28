Suscríbete
8 diseños de uñas de San Valentín que no son las típicas rojas

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, aunque el rojo nunca falla, este año hay opciones de uñas mucho más originales.

Enero 27, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-01-27 a la(s) 1.56.38 p.m..png

8 diseños de uñas de San Valentín que no son las típicas rojas.

Instagram/@nail.bath

¡San Valentín no tiene por qué verse siempre igual! Sí, el rojo clásico es precioso, pero si este año te dan ganas de algo diferente (más moderno, más tú), hay diseños de uñas para el 14 de febrero que celebran el amor sin caer en lo obvio.

Tonos suaves, detalles minimalistas y acabados elegantes están robándose el protagonismo perfecto incluso después de la fecha. Aquí te dejo 8 ideas de uñas de San Valentín que no son rojas y que definitivamente valen la pena guardar.

1. Rosa lechoso con detalles minimalistas

El rosa suave, casi translúcido, es romántico sin ser infantil, puedes añadir corazones diminutos, líneas finas o puntos para un look delicado que se ve limpio y elegante.

2. Uñas nude con micro corazones

Si amas lo discreto, esta opción es para ti, una base nude con corazones pequeños en blanco o dorado logra un diseño sutil que combina con todo.

3. Lavanda romántico

El lila y el lavanda se han convertido en tonos favoritos para uñas románticas. Son suaves, femeninos y muy actuales, ideales si buscas algo diferente sin arriesgar demasiado.

4. Francesa reinventada

La manicura francesa sigue evolucionando, para San Valentín, prueba una francesa en tonos rosados, nude o incluso chocolate, o agrega un pequeño corazón en una sola uña como acento.

5. Blanco perlado con brillo sutil

El blanco con acabado perlado o efecto glazed es una opción preciosa si quieres uñas románticas pero sofisticadas. ¡Funciona perfecto para looks minimalistas y se ve carísimo!

6. Diseño en tonos chocolate

El café, moka o chocolate con leche están en tendencia y son una alternativa inesperada para San Valentín. Combinados con líneas finas o detalles dorados, se ven modernos.

7. Uñas transparentes con arte delicado

Las uñas con base transparente y dibujos finos como corazones, flores pequeñas o trazos abstractos son ideales si buscas algo artístico.

8. Rosa viejo o malva

Estos tonos son románticos, maduros y muy favorecedores, el rosa viejo o malva funciona increíble para uñas de San Valentín que no gritan “14 de febrero”, pero sí lo susurran.

San Valentín no se trata solo de corazones rojos, estos diseños de uñas románticos y diferentes prueban que puedes celebrar el amor con estilo. Lo mejor es que muchos de ellos se ven igual de bien después del 14 de febrero, así que tu manicura no tiene fecha de caducidad.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
