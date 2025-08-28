¡Adiós a las arrugas! Estos 5 cortes de pelo juveniles ocultan las líneas de expresión que aparecen a los 40

Sí, nos gusta abrazar el paso del tiempo y llevarlo con orgullo; sin embargo, sí hay que reconocer que muchas de nosotras queremos resaltar nuestra belleza natural apostando por looks que nos ayuden a suavizar el rostro y restar protagonismo a las líneas de expresión que se van marcando sobre la piel desde los 40.
Sí, en el mercado existen millones de cremas y tratamientos que tienen esto como objetivo, pero no siempre el secreto para resaltar ciertas facciones está en un buen corte de pelo. Estos 5 cortes de pelo son ideales para quitarnos años de encima y darle frescura a nuestra imagen.
Corte midi degrafilado
“Ni muy corto, ni muy largo”; si ese es tu lema de vida, entonces este corte es el ideal para ti. Este corte consiste en llevar la melena a la altura de la clavícula con un corte recto, pero con las puntas degrafiladas para evitar que este se vea pesado. El corte midi con movimiento en las puntas aporta ligereza a nuestro rostro, evitando que las facciones se vean endurecidas, así que si estás buscando un corte juvenil y elegante, esta es tu opción.
Bob clásico con capas
El corte bob es un corte que se ha convertido en el favorito de las chicas y, a pesar de que es un corte atemporal, lucirlo con capas aligeradas ayuda a elevar el estilo de nuestra melena. La idea de este corte es que las capas ayuden a enmarcar el rostro para ayudar a suavizarlo y disimular arrugas, principalmente aquellas que se nos forman alrededor de los ojos, en la frente y cerca de la boca (sí, esas que se forman cuando sonreímos). Así que si estás buscando un corte con movimiento, apuesta por esta idea.
Corte con fleco cortina
Agregar fleco a nuestro look es un gran acierto, pues este enmarca nuestro rostro y cubre algunas líneas de expresión que suelen hacerse muy visibles en la frente. Este estilo está en tendencia, así que aportará sobre nosotras un toque moderno y un aire juvenil. Queda perfectamente con melenas medias y cortes largos.
Corte pixie texturizado
El pixie con volumen en la parte superior es un corte audaz que no muchas de nosotras nos atrevemos a lucir; sin embargo, es un corte capaz de estilizar y ayudarnos a proyectar una imagen poderosa y muy elegante. Su textura ayuda a desviar la atención de las líneas de expresión que suelen formarse en los famosos surcos nasogenianos, llevando la atención a nuestra mirada.
Corte con capas largas
Lo sabemos, también eres fan del pelo largo, y no te culpamos porque nosotras también lo amamos. Una forma de lucirlo y que sea favorecedor para nuestra imagen es apostar por llevarlo en capas largas. Estas crean movimiento en el pelo y crean de forma natural un efecto lifting que nos ayuda a crear visualmente la ilusión de rejuvenecimiento sin necesidad de arriesgarnos a cortes muy extremos.
Estos cortes de pelo no solo son cortes que puedes encontrar en las tendencias actuales, también te ayudarán a rejuvenecer de manera sutil, aportando sobre tu imagen un toque fresco. La clave para esto es apostar por el corte que mejor se adapte a tu personalidad y con el que te sientas y veas segura.