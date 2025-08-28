¡Adiós a las arrugas! Estos 5 cortes de pelo juveniles ocultan las líneas de expresión que aparecen a los 40

Sí, nos gusta abrazar el paso del tiempo y llevarlo con orgullo; sin embargo, sí hay que reconocer que muchas de nosotras queremos resaltar nuestra belleza natural apostando por looks que nos ayuden a suavizar el rostro y restar protagonismo a las líneas de expresión que se van marcando sobre la piel desde los 40.

Sí, en el mercado existen millones de cremas y tratamientos que tienen esto como objetivo, pero no siempre el secreto para resaltar ciertas facciones está en un buen corte de pelo. Estos 5 cortes de pelo son ideales para quitarnos años de encima y darle frescura a nuestra imagen.

Corte midi degrafilado

“Ni muy corto, ni muy largo”; si ese es tu lema de vida, entonces este corte es el ideal para ti. Este corte consiste en llevar la melena a la altura de la clavícula con un corte recto, pero con las puntas degrafiladas para evitar que este se vea pesado. El corte midi con movimiento en las puntas aporta ligereza a nuestro rostro, evitando que las facciones se vean endurecidas, así que si estás buscando un corte juvenil y elegante, esta es tu opción.

Corte midi degrafilado. Getty Images

Bob clásico con capas

El corte bob es un corte que se ha convertido en el favorito de las chicas y, a pesar de que es un corte atemporal, lucirlo con capas aligeradas ayuda a elevar el estilo de nuestra melena. La idea de este corte es que las capas ayuden a enmarcar el rostro para ayudar a suavizarlo y disimular arrugas, principalmente aquellas que se nos forman alrededor de los ojos, en la frente y cerca de la boca (sí, esas que se forman cuando sonreímos). Así que si estás buscando un corte con movimiento, apuesta por esta idea.

El corte bob con capas añade volumen a la melena. @haileybieber

Corte con fleco cortina

Agregar fleco a nuestro look es un gran acierto, pues este enmarca nuestro rostro y cubre algunas líneas de expresión que suelen hacerse muy visibles en la frente. Este estilo está en tendencia, así que aportará sobre nosotras un toque moderno y un aire juvenil. Queda perfectamente con melenas medias y cortes largos.

Los flecos de cortina pueden ser una gran opción para dar un giro a tu típico look recto Pinterest

Corte pixie texturizado

El pixie con volumen en la parte superior es un corte audaz que no muchas de nosotras nos atrevemos a lucir; sin embargo, es un corte capaz de estilizar y ayudarnos a proyectar una imagen poderosa y muy elegante. Su textura ayuda a desviar la atención de las líneas de expresión que suelen formarse en los famosos surcos nasogenianos, llevando la atención a nuestra mirada.

El corte pixie es ideal para aquellas que busquen destacar sus facciones. Pexels

Corte con capas largas

Lo sabemos, también eres fan del pelo largo, y no te culpamos porque nosotras también lo amamos. Una forma de lucirlo y que sea favorecedor para nuestra imagen es apostar por llevarlo en capas largas. Estas crean movimiento en el pelo y crean de forma natural un efecto lifting que nos ayuda a crear visualmente la ilusión de rejuvenecimiento sin necesidad de arriesgarnos a cortes muy extremos.

El corte en capas largas es ideal para cualquier edad y genera volumen Getty Images

Estos cortes de pelo no solo son cortes que puedes encontrar en las tendencias actuales, también te ayudarán a rejuvenecer de manera sutil, aportando sobre tu imagen un toque fresco. La clave para esto es apostar por el corte que mejor se adapte a tu personalidad y con el que te sientas y veas segura.