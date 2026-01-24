Adiós a los neutros: los 6 tonos de uñas pastel más delicados y magnéticos del 2026

Durante el 2026, las tendencias apuestan por los acabados naturales, pulidos y sofisticados; sin embargo, para quienes buscan un toque de color, pero sin perder la sobriedad, los tonos pasteles se presentan como una de las alternativas más delicadas y bonitas del año.

Los tonos pasteles para las uñas, se han convertido en una de las tendencias más elegantes y con un magnetismo capaz de transformar cualquier look, pues además se adaptan a diferentes texturas y acabados para lucir modernas y contemporáneas.

Te podría interesar: Blue nails: los 5 tonos que serán tendencia en 2026 para un manicure elegante y sofisticado

Uñas en tonos pastel para un manicure elegante y sofisticado que son tendencia en 2026

Con acabados iridiscentes, perlados y magnéticos, los tonos pastel se coronan como los protagonistas del manicure, ofreciendo uñas elegantes, modernas y con un efecto rejuvenecedor que estiliza las manos al instante.

Azul celeste iridiscente

Uno de los tonos pastel más buscados, es el baby blue o el azul celeste, esta vez con un acabado iridiscente para darle un toque moderno y contemporáneo que refleja la luz de manera sutil para rejuvenecer las manos.

Verde menta suave

Este verde pastel destaca por su versatilidad: más que un simple color suave, es una versión sofisticada y delicada, perfecta para quienes buscan un look fresco, moderno y lleno de estilo, que además estiliza las manos.

Melocotón cremoso

Con matices cálidos y un acabado cremoso, este tono favorece a todos los tonos de piel y aporta un efecto iluminador que suaviza líneas de expresión, logrando manos más jóvenes y elegantes al instante.

Lavanda magnético

Si buscas un tono estrella de 2026, el lila es la elección perfecta, pues destaca con facilidad, aporta sofisticación y profundidad, y cuando se lleva con efecto cat eye, su acabado magnético, eleva la elegancia de tus uñas al máximo.

Amarillo mantequilla perlado

Es un tono pastel con acabado perlado que ilumina las manos de manera natural, crea un sutil efecto antiedad y estiliza con elegancia, posicionándose como uno de los colores más sofisticados de la temporada.

Rosa cuarzo con destellos

Más allá del rosa clásico, este tono incorpora micro destellos que capturan la luz y la atención, es la versión más lujosa del pastel romántico, ideal para quienes quieren un toque de glamour fino y discreto.

El adiós a los neutros no es un adiós a la sofisticación, sino una bienvenida a una nueva era de expresión cromática en uñas, donde los tonos pastel reinan con suavidad y fuerza.

