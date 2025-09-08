Adiós resequedad: consejos para que tu piel madura luzca firme y radiante como la de Victoria Beckham

Victoria Beckham no solo es un referente de moda, también se ha convertido en un ícono de belleza y sofisticación. A sus 51 años, la ex-Spice Girl es portadora de una piel tersa y radiante que desafía el paso del tiempo, y todo gracias a una rutina en la que seguramente pone especial atención en la hidratación y el cuidado profundo de la piel madura.

Afortunadamente, para nosotras, lograr un cutis impecable como el suyo ya no es tarea imposible. Gracias a la creación de productos para el cuidado de la piel, así como rutinas especializadas, es más sencillo lograr combatir factores como la resequedad y así lograr un rostro luminoso y firme después de los 40.

Consejos para combatir la resequedad en piel madura

La resequedad es una de las principales preocupaciones que las mujeres vamos adquiriendo con el paso del tiempo, pues la piel comienza a perder colágeno, elasticidad y su capacidad de retención de agua es menor. Esto, por supuesto, además de traducirse en una piel apagada, propicia la aparición de arrugas. Ayudar a retrasar su aparición no tendría por qué ser una tarea compleja, así que para lucir un cutis como el de Victoria, habría que seguir algunos pasos clave.



Apuesta por una limpieza suave con el limpiador facial correcto para tu tipo de piel.

La hidratación intensiva, como cremas con ácido hialurónico, será tu aliada para ayudar a sellar la humedad en tu piel.

Protección solar diaria; es algo obligatorio; esto, además de protegerte del sol, ayudará a prevenir manchas y el envejecimiento prematuro.

Consejos de su facialista

Sarah Chapman es una facialista mundialmente conocida por tratar y cuidar de celebridades como Victoria Beckham, Cate Blanchett o la mismísima Meghan Markle; en entrevistas ha mencionado la importancia de la limpieza facial para lograr que la piel luzca luminosa siempre. Además, ha recomendado que los productos utilizados en nuestra rutina tengan una constante, especialmente con aquellos a base de retinol, péptidos, vitamina C o ácido hialurónico, pues estos nos ayudarán a mantener la piel sana preservando su longevidad.

Victoria es poseedora de una piel saludable y radiante. Instagram @victoriabeckham

Por supuesto que el protector solar es un no negociable, pero su expertis indica que tanto este como el limpiador facial deben adecuarse a nuestra piel para que no se reseque.

En varias ocasiones, Victoria ha compartido que su alimentación se basa en el consumo de muchos vegetales. La ingesta de alimentos ricos en vitaminas y minerales también nos ayuda a reflejar una piel saludable. La ingesta de suficiente agua en el día, así como una dieta equilibrada rica en antioxidantes, así como el descanso, también son hábitos que deberíamos incluir en cualquier rutina para ayudar a nuestra piel a lucir revitalizada.

Recuerda que como es afuera, es adentro, por lo que contar con hábitos sanos como una correcta alimentación serán pasos fundamentales para lograr lucir un cutis perfecto.

Una de las recomendaciones que hace Sarah Champan, que es vital para lucir una piel como la de Victoria Beckham, es acudir con un profesional en el cuidado de la piel. Muchas veces solemos comprar productos por recomendación de amigas, o porque lo vimos en redes, y no sabemos utilizarlos o con qué activos combinarlos, logrando que creemos un daño sobre la barrera cutánea, provocando que nuestra piel se haga sensible.

El secreto para lucir una piel luminosa y firme después de los 40 no es una tarea u objetivo difícil de alcanzar. Enfócate en la constancia, apuesta por ingredientes que realmente nutran y protejan tu piel, y acude con un especialista para que tu cutis logre la apariencia y vitalidad que refleja Victoria Beckham en cada aparición pública.