Ariana Grande presume cambio de look y luce el tinte que estará de moda en otoño e invierno 2025

Ariana Grande acaba de recordarnos por qué es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la belleza. La cantante sorprendió a todos al dejar atrás su etapa rubia para regresar a un color mucho más cálido y natural; un castaño chocolate brillante que, desde ya, se perfila como el tono más buscado del otoño e invierno 2025.

En las fotos que compartió en redes sociales, Ariana aparece con una melena larga y perfectamente pulida, con ondas suaves que caen como una cascada de brillo. El nuevo color tiene reflejos avellana que hacen que su piel luzca más luminosa y sí, hay algo en ese tono que la hace ver más cercana, más ella.

Un regreso a lo natural (pero con glamour)

Lo bonito de este cambio es que no se siente impuesto ni forzado; Ariana no necesitó un tinte extravagante para llamar la atención; lo hizo con un color clásico, profundo y atemporal. El castaño chocolate tiene esa magia de adaptarse a cualquier piel, y además, resalta los rasgos sin endurecerlos.

El color que se lleva bien con todos.

Otra razón por la que el castaño chocolate está arrasando es su versatilidad, porque no importa si tu piel es clara, morena o dorada; básicamente, este tono aporta calidez y luz sin necesidad de retoques constantes. Además, cuando crece la raíz, se integra de manera natural, lo que lo convierte en un color ideal para quienes prefieren algo sofisticado, pero de bajo mantenimiento.

Ariana complementó su nueva melena con un maquillaje discreto, labios nude y cejas perfectamente delineadas. Todo en su look respira equilibrio, y eso es lo que más nos inspira, esa idea de que puedes verte espectacular sin perder tu autenticidad.

Quizá lo más interesante de este cambio no sea el color, sino lo que representa. Ariana parece estar dejando atrás una etapa más teatral para abrazar algo más íntimo, más real. El castaño chocolate no solo la favorece, sino que refleja una madurez que se siente.

Y sí, es probable que en los próximos meses veamos este tono por todas partes, como en las pasarelas, las redes y los salones de belleza. Porque si algo sabe hacer Ariana Grande, es marcar tendencia sin siquiera intentarlo y esta vez lo hizo recordándonos que la belleza más poderosa es la que se siente auténtica.

