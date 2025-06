Hay mujeres que no siguen tendencias, las crean y Demi Moore lo acaba de hacer otra vez. A sus 62 años, la actriz ha dejado claro que no piensa despedirse de su melena larga, brillante y perfectamente cuidada, aunque muchas aún insistan en que “a cierta edad” el pelo debe ir corto. Spoiler: ¡no debe ir nada! Solo debes ser más tú.

Durante mucho tiempo, el corte bob fue la respuesta rápida para “rejuvenecer” un rostro maduro. Y claro, que puede funcionarnos, pero también puede encasillarnos. Como si a los 60 ya no pudieramos jugar con la melena, ni con los peinados sueltos, ni con las ondas que caen libres por la espalda.

La melena larga también rejuvenece (cuando se lleva con actitud)

¿Sabes qué es lo primero que proyecta el pelo largo bien cuidado? Fuerza, libertad, inclusive, vitalidad y si no lo crees, basta mirar las últimas apariciones de Demi quien modeló un look con raya al centro, sin capas forzadas, sin adornos innecesarios; solo una melena oscura, lisa, brillante y muy elegante.

Y sí, pese a lo que muchos piensas, el pelo largo puede suavizar las líneas del cuello, estilizar el rostro y regalar ese aire relajado que ningún corte recto consigue. ¡La clave está en cómo lo llevas, no en cuántos centímetros tiene!

¡Bye al corte Bob! Demi Moore impone moda con el pelo largo, el look que sí rejuvenece a los 60 + Michael Buckner/Variety via Getty Images

Cómo llevar el pelo largo después de los 60 sin parecer que te aferras al pasado

La clave está en el equilibrio, aunque el pelo sea largo, necesita estructura y un buen corte que dé forma sin sobrecargar. Las capas muy marcadas pueden hacer que tu melena pierda peso visual, por eso muchas optan por puntas rectas o apenas desfiladas, como lo hace Demi.

No te olvidemos el cuidado, nosotras te recomendamos aplicar mascarillas nutritivas, usar un buen cepillo de cerdas naturales y evitar el calor excesivo, así conseguirás que verte mucho mejor. En cuanto al peinado, no te compliques, elige un moño suelto o hasta un estilo relajado y suelto.

El pelo largo no es una moda, es una declaración de estilo, más cuando se lleva con la seguridad que da la experiencia. Demi Moore no busca parecer de 30, ella solo quiere ser ella misma. Y en ese proceso, se ve más joven que nunca. Así que si tú también sientes que el corte bob ya no va contigo, inspírate en esta idea!