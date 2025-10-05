Suscríbete
Belleza

¡Bye al look bob! Kim Kardashian luce corte de pelo Pixie que será el favorito del otoño e invierno 2025

Dale a tu melena el refresh que tanto busca con este corte Pixie que nos anticipa que las melenas XS serán las favoritas de las próximas semanas.

October 04, 2025 • 
Karen Luna
kim kardashian

Kim Kardashian luce corte Pixie que será el favorito del otoño e invierno 2025

@kimkardashian

Kim Kardashian volvió a hacerlo, pues cuando creíamos que su era de melenas largas y bobs pulidos era intocable, apareció en París con un corte pixie impactante que cambió por completo su imagen y sí, podemos decir sin miedo que este será el corte más pedido del otoño e invierno 2025.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Kim Kardashian y su gran cambio en París

Durante la Paris Fashion Week, la empresaria dejó a todos con la boca abierta al llegar con un look que pocos esperaban, hablamos de un pixie negro profundo, con textura ligera y un toque retro que grita elegancia.
El corte, obra de su estilista de confianza, tiene líneas suaves que enmarcan el rostro y una nuca despejada que acentúa su cuello. Es un estilo arriesgado, pero en Kim luce perfectamente equilibrado, justo en la línea que domina tan bien.

Su aparición generó una ola de comentarios en redes sociales, pues muchos fans lo llamaron el “Paris Pixie”, otros lo compararon con el clásico look de Kris Jenner, su mamá, pero con un giro más moderno y sofisticado.

El pixie, el nuevo grito de libertad

Hay algo liberador en ver a Kim Kardashian con el pelo tan corto y es que el pixie cut no es solo un cambio estético; es una declaración de seguridad. En una industria donde el largo se asocia con glamour, ella demuestra que la fuerza también se puede llevar en centímetros.

Este tipo de corte es perfecto para quienes buscan renovar su imagen sin esfuerzo, y tiene un encanto especial en los meses fríos; resalta los rasgos, combina increíble con bufandas o abrigos, y da ese toque europeo que todas queremos en otoño.

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Kim Kardashian vuelve a marcar tendencia

Si algo define a Kim es su capacidad de adelantarse a lo que todas terminaremos queriendo. Lo hizo con el contouring, con las melenas platinadas y ahora con este corte pixie que ya empieza a replicarse en los salones de belleza. ¡Amamos lo guapa que se ve con este look!

corte de cabello Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Meghan Markle
Realeza
Meghan Markle debuta en la Semana de la Moda de París con el look blanco de moda para este invierno 2025
October 04, 2025
 · 
Karen Luna
El príncipe William reflexiona sobre su vínculo con la reina Isabel II su ausencia fue un gran cambio.png
Realeza
El príncipe William reflexiona sobre su vínculo con la reina Isabel II: “su ausencia fue un gran cambio”
October 04, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Bye canas! Estos son los colores de pelo que quitan años de encima y favorecen a los 50+.png
Belleza
¡Bye canas! Estos son los colores de pelo que quitan años de encima y favorecen a los 50+
October 04, 2025
 · 
Lily Carmona
Kate Moss apuesta por el diseño de uñas más rejuvenecedor y favorecedor para manos maduras.png
Belleza
Kate Moss apuesta por el diseño de uñas más rejuvenecedor y favorecedor para manos maduras
October 04, 2025
 · 
Lily Carmona