¡Bye al look bob! Kim Kardashian luce corte de pelo Pixie que será el favorito del otoño e invierno 2025

Kim Kardashian volvió a hacerlo, pues cuando creíamos que su era de melenas largas y bobs pulidos era intocable, apareció en París con un corte pixie impactante que cambió por completo su imagen y sí, podemos decir sin miedo que este será el corte más pedido del otoño e invierno 2025.

Kim Kardashian y su gran cambio en París

Durante la Paris Fashion Week, la empresaria dejó a todos con la boca abierta al llegar con un look que pocos esperaban, hablamos de un pixie negro profundo, con textura ligera y un toque retro que grita elegancia.

El corte, obra de su estilista de confianza, tiene líneas suaves que enmarcan el rostro y una nuca despejada que acentúa su cuello. Es un estilo arriesgado, pero en Kim luce perfectamente equilibrado, justo en la línea que domina tan bien.

Su aparición generó una ola de comentarios en redes sociales, pues muchos fans lo llamaron el “Paris Pixie”, otros lo compararon con el clásico look de Kris Jenner, su mamá, pero con un giro más moderno y sofisticado.

El pixie, el nuevo grito de libertad

Hay algo liberador en ver a Kim Kardashian con el pelo tan corto y es que el pixie cut no es solo un cambio estético; es una declaración de seguridad. En una industria donde el largo se asocia con glamour, ella demuestra que la fuerza también se puede llevar en centímetros.

Este tipo de corte es perfecto para quienes buscan renovar su imagen sin esfuerzo, y tiene un encanto especial en los meses fríos; resalta los rasgos, combina increíble con bufandas o abrigos, y da ese toque europeo que todas queremos en otoño.

Kim Kardashian vuelve a marcar tendencia

Si algo define a Kim es su capacidad de adelantarse a lo que todas terminaremos queriendo. Lo hizo con el contouring, con las melenas platinadas y ahora con este corte pixie que ya empieza a replicarse en los salones de belleza. ¡Amamos lo guapa que se ve con este look!

