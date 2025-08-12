Suscríbete
Cara Delevingne presume balayage antiedad para recibir los 33 con elegancia y clase

Si quieres probar un refresh en tu look, este rubio caramelo te encantará. ¡Especialmente si tienes 30 o más!

August 12, 2025 • 
Karen Luna
Cara Delevingne.png

Cara Delevingne

Getty Images

Si hay algo que Cara Delevingne sabe hacer bien, además de caminar una pasarela con actitud, es renovarse y esta vez no necesitó un cambio radical ni un look escandaloso para llamar la atención. Bastó con un balayage cálido, perfectamente calculado, para demostrar que a los 33 se puede brillar con elegancia y sin perder el estilo.

El balayage antiedad que debes lucir a los 30+

Cara eligió recibir su nuevo año con una vibra m fresca, pero sin parecer que lo intentaron demasiado. Su melena, ahora iluminada con reflejos miel y dorados, cae con naturalidad, sin rigidez ni artificios. Es ese tipo de coloración que parece nacida del sol y no de un salón.

No estamos ante un look que busca impresionar. Al contrario; es ese tipo de cambio que habla bajo, pero deja eco. Una elección que no grita juventud, pero sí vitalidad.

Balayage: el antiedad silencioso

Aunque la palabra “antiedad” suena a veces clínica o de catálogo de productos, lo cierto es que hay gestos sutiles que logran lo que una crema no puede y el balayage que luce Delevingne es uno de ellos. ¿Por qué? Porque ilumina zonas estratégicas, suaviza rasgos y aporta ese efecto de “buena cara” instantáneo.

Su base castaña se mezcla con tonos miel, avellana y destellos casi vainilla que se funden con el movimiento de su pelo. El resultado es una melena que enmarca el rostro con luz.

Ver a Cara así (sin extravagancias ni provocaciones) es casi un símbolo de que la chica rebelde de cejas gruesas y actitud punk ahora elige la sofisticación sin perder el filo. No es que haya cambiado, es que ha evolucionado y lo ha hecho con la misma autenticidad que siempre la ha caracterizado.

Porque al final, el estilo no es una cuestión de edad, sino de saber quién eres y a sus 33, ella parece tenerlo más claro que nunca.

Hay algo poderoso en ver a una mujer entrar en una nueva etapa sin miedo. Cara lo hace con algo tan simple como un nuevo color en el pelo, pero con el mensaje de que madurar también puede ser sinónimo de libertad, luz y belleza real.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
