Carré francés y 5 cortes de pelo que serán tendencia en 2026

Cada comienzo de año trae consigo inspiración y tendencias nuevas que nos invitan a renovar nuestra imagen para recibir con todo el estilo el nuevo periodo. 2026 no será la excepción y desde ahorita ya comienzan a perfilarse los cortes de pelo que se convertirán en los favoritos de muchas mujeres por su versatilidad, frescura, así como capacidad rejuvenecedora.

El carré francés, al igual que los cortes bob y los estilos desenfadados, estará dominando los salones de belleza y las preferencias de estilo. Si quieres empezar el año con un look nuevo, lo mejor es que consideres estas ideas que seguramente estaremos viendo por todas partes el próximo año.

Carré francés

Este corte pertenece a una variación del clásico corte bob y se caracteriza por contar con una longitud justo debajo de la mandíbula. Gracias a su estructura y apariencia natural, favorece casi cualquier forma de rostro, así que es un gran aliado para llevarlo en un estilo con textura para un look relajado y desenfadado o por su versión lacia y pulida, con la que aportará elegancia y sencillez a tu imagen.

Si estás buscando una opción de pelo corto que no solo sea rejuvenecedora, sino también moderna, este corte será un gran compañero.

Corte shag con flequillo

Si bien es cierto que el 2025 perteneció a los cortes de pelo con volumen, ella se enfadó; los primeros días del 2026 no serán la excepción, así que el shag regresará con su versión en capas largas, volumen ligero en la zona de la corona y un flequillo suave que ayude a enmarcar el rostro.

El objetivo de este nuevo estilo es crear movimiento en la melena sin generar un desorden exagerado. Por esta razón se convierte en el corte de pelo perfecto para aquellas que buscan proyectar un estilo despreocupado, pero sin comprometer la elegancia de su imagen.

Corte pixie con capas largas

Aunque este corte normalmente apuesta por una longitud nula, el 2026 le dará la bienvenida a su versión texturizada. El corte pixie con capas largas busca que el movimiento del pelo sea el protagonista, pues su objetivo es que este corte sea fácil de peinar, cómodo, Y ayuda a transmitir una apariencia muy elegante.

Puede llevarse lacio o con ligeras ondas, pero la razón por la cual es uno de los favoritos es porque puede llevarse con la textura natural del pelo, evitándonos el uso de herramientas de calor para estilizarlo.

Corte lob

Los cortes bob son la gran sorpresa del año nuevo, pues se están convirtiendo en las grandes apuestas para lucir frescas, modernas y elegantes en 2026. El lob será uno de los más pedidos en los salones de belleza, pero esta vez, en lugar de su característico corte recto o de puntas pulidas, apostará por un corte que la suavice para crear una silueta más fluida y ligeramente redondeada. Si tu estilo va entre lo liso y las ondas suaves, este corte de pelo será tu aliado para una imagen elegante.

Corte bob

Este estilo atemporal regresa en 2026 para convertirse en el aliado de las mujeres que buscan una apariencia sofisticada y minimalista. La apuesta de este estilo es llevarlo con un peinado de raya en medio, pues el objetivo es crear la apariencia de simetría en el rostro, así como lograr un corte pulido. Aunque este corte no va a evitar otro tipo de estilizado, su versión lacia será de las más favorecedoras en el año.

Corte con capas largas

A pesar de que los cortes bob estarán dominando la escena, las melenas XL ocuparán un lugar muy especial dentro de la preferencia de muchas de nosotras. El objetivo es evitar melenas aburridas, por lo que la gran apuesta será incluir capas largas o puntas degrafiladas para agregar un movimiento natural a la melena. La intención es lucir un corte de pelo fluido y con volumen discreto para lucir un largo que no se vea artificial y luzca elegante.

2026 será un año de muchas posibilidades para apostar por un pelo refinado y único. Ya sea que apuestes por clásicos como el carré francés, desees ser parte de la tendencia de los cortes bob o prefieras mantener tu pelo largo y estilizarlo con algunas capas, estos cortes de pelo se adaptarán a tu personalidad, convirtiéndose en los aliados para ayudarte a resaltar tu belleza con mucha elegancia en el nuevo año.