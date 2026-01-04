¿Cómo disimular arrugas? 4 cortes de pelo rejuvenecedores que debes probar antes de Año Nuevo

¡Feliz 2026! Ahora que ya pasaron las uvas, los brindis y las fiestas, muchas gracias por lo significativo en nuestra imagen. Y es que ya fuera por falta de tiempo, porque nuestro estilista tuvo la agenda llena, o porque no estábamos seguras de la vibra con la cual queríamos recibir el año, la idea de realizarnos un cambio de imagen sigue en pie.

Estamos en los primeros días del mes de enero, así que es el momento perfecto para cumplir con esa meta y vivir el 2026 con una nueva faceta. Si quieres saber cuáles son los cortes de pelo más rejuvenecedores y los que estarán dominando esta temporada, revisa estas propuestas sumamente favorecedoras que estamos seguras serán tu próxima apuesta en el salón de belleza.

Corte Shaggy con flequillo

Si estás buscando disimular las arruguitas que salgan en la frente o las famosas “patas de gallo”, este corte de pelo es el perfecto para ti. El clásico de los 70s y sus capas de grafiladas vuelven a estar de moda este 2026, esta vez acompañado de un flequillo. Ya sea que apuestes por el fleco shag o te decantes por un flequillo cortina, la intención es generar un marco en el rostro que permita disimular visualmente las líneas de expresión.

Este estilo relajado es el aliado que necesitas para verte fresca y rejuvenecida los primeros días del año.

Corte mariposa

Si no te quieres despedir de largo de tu melena, pero quieres verte diferente, apuesta por este corte, el cual sigue siendo uno de los predilectos y más pedidos en los salones de belleza. Las capas cortas que conforman este estilo ayudan a marcar el rostro, creando la ilusión visual de un lifting que ayuda a elevar nuestras facciones y, por ende, hacer que nos veamos más rejuvenecidas.

Corte French Bob

Si estás lista para realizarte un cambio radical, el bob francés será tu opción. A diferencia del bot tradicional, este corte suele llevarse un poquito más corto y con las puntas texturizadas. Gracias a que termina justo donde inician nuestros pómulos, ayuda a crear la ilusión visual de levantamiento en esta zona, lo cual también funciona para definir nuestro rostro. Al ser un corte corto, ayuda a dejar el cuello despejado, aportando protagonismo sobre él y estilizando nuestra postura por completo.

Choppy lob

Si te da miedo arriesgarte con un bob corto, lo mejor para ti será apostar por el corte lob. Pero ojo aquí, no cualquier long bob, sino un choppy, es decir, uno que lleve las puntas demasiado degrafiladas sin líneas rectas o pesadas. Este corte, gracias a su movimiento, ayuda a distraer la atención de las arrugas que se forman en la zona del cuello y la mandíbula. Así que si lo tuyo son los cortes llenos de versatilidad, eres amante de los looks juveniles y fanática de lucir el pelo con su textura natural, sí o sí debes probar este corte de pelo.

Arrancar el año con una nueva imagen es la mejor forma de decirte a ti misma que el 2026 será tu año y que vienes con toda la fuerza para darlo todo de ti. Usa estos cortes de pelo a tu favor y resalta lo mejor de tu belleza; cualquiera de estas opciones te hará sentir más segura y sobre todo te hará ver radiante.