¿Cómo disimular las líneas de expresión? 5 tintes de pelo que rejuvenecen e iluminan el rostro

En el mercado de la coloración existen infinidad de tonalidades de tintes de pelo que pueden ayudarnos a lucir una nueva imagen más fresca, vital y rejuvenecida o lograr todo lo contrario.

Es por esta razón que apostar por el color correcto es algo que debemos considerar antes de embarcarnos en una decisión que nos termine decepcionando por aquellos tonos que puedan favorecernos y, de paso, ayudarnos a disminuir la apariencia de algunos signos de la edad.

Si estás en tu era de ‘look nuevo’ y estabas considerando hacer un cambio en la coloración de tu pelo, antes de que salgas por un tinte de cajita o al salón de belleza, considera estas opciones que no solo serán aliadas para una imagen impecable, sino que también ayudarán a disimular las líneas de expresión que tengas en tu rostro.

Rubio vainilla

Este color es un punto intermedio entre los tonos platino y los cenizos extremos; por esta razón se ha convertido en uno de los colores favoritos de muchas, así como de los más favorecedores, incluso en pieles maduras.

El rubio vainilla se caracteriza por tener una base cálida en la que juegan matices que lo convierten en un tono cremoso que ayuda a aportar mucha luz sobre el rostro para contrarrestar la apariencia visual de envejecimiento. Puedes apostar por él en un color uniforme o llevarlo con alguna técnica de mechas.

Castaño con matices claros

Recuerda que este año los tonos uniformes ya no están de moda, por lo que es vital apostar por aquellos que tengan matices de color. Este castaño ayuda a evitar el efecto plano, logrando aportar luz sobre la piel sin alcanzar un tono demasiado profundo.

El castaño con matices claros puede funcionar como una sustitución al uso de mechas; de esta manera, tu melena se conservará más saludable y con un aspecto brillante.

Cobrizo con subtonalidad rosada

Si lo tuyo son los cambios extremos y buscas algo que sea llamativo y original, el tinte cobrizo es una excelente opción, especialmente cuando lo eliges con un subtono rosado, el cual aporta mucha frescura sobre el rostro y no es tan intenso como el cobre convencional.

Gracias a su composición de color, este tono logra distraer la atención de líneas de expresión visibles, como las que suelen aparecer en la zona de la frente.

Chocolate dorado

Si estás buscando un tono profundo pero que tenga luz y matices de color, este tinte de pelo se convertirá en tu opción favorita. Gracias a sus reflejos y matices cálidos, podemos lograr suavizar nuestras facciones, creando una ilusión visual de tener una piel tersa y luminosa.

Este color, a pesar de ser castaño oscuro, no cae en la categoría de lo plano; por esta razón es un gran aliado para restar años y rejuvenecer nuestras facciones.

Castaño mushroom

Este color con su tonalidad grisácea tomó fuerza gracias a la influencia de las melenas castañas de los K-dramas. El castaño mushroom es un tono ideal para aquellas que buscan un color diferente a los que convencionalmente se encuentran en el mercado; se caracteriza por contar con un acabado grisáceo y cenizo, pero sin generar un efecto apagado sobre la piel.

Gracias a que contiene matices de tonos beige y perla, es un gran aliado para suavizar las líneas de expresión.

Estos tintes de pelo se convertirán en un gran aliado que te ayude a disimular las líneas de expresión mientras apuestas por un cambio de look sumamente favorecedor. Recuerda que estas propuestas pueden funcionar también como base para combinarse con otras técnicas de coloración para lograr un estilo con el que te sientas cómoda y rejuvenecida.