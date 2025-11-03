Cómo elegir el tono perfecto de woodlights según tu tipo de piel

Hay tonos que simplemente hacen que todo encaje, de pronto tu rostro se ve más descansado, tu piel más luminosa y tu estilo más natural. Eso es lo que pasa cuando das con los woodlights correctos. Esta tendencia se ha vuelto un secreto entre las mujeres que quieren iluminar su melena sin perder la naturalidad. Los reflejos son suaves, cálidos y se mezclan con tu color base de una forma tan sutil que parece que siempre estuvieron ahí.

Woodlights: el brillo que parece propio

Lo bonito de los woodlights es que no transforman por completo tu imagen, sino que la realzan. No hay líneas marcadas ni contrastes duros. Solo una luz que se desliza entre tonos miel, caramelo o avellana, dando profundidad y movimiento. Es una forma elegante de decir “me hice algo”, sin tener que explicarlo.

Para pieles claras: reflejos miel o caramelo claro

Las pieles claras suelen ganar vida con tonos miel o caramelo suave, que aportan calidez sin endurecer los rasgos. Son esos reflejos que le devuelven color al rostro y hacen que la piel se vea más radiante. Si tus ojos son verdes, grises o azules, notarás cómo destacan aún más.

Cómo levar las mechas para disimular las canas y lucir más joven Getty Images

Para pieles medias: avellana o bronde, la combinación ideal

Si tu piel tiene un matiz dorado o neutro, los tonos avellana, miel tostado o bronde son una apuesta segura. Logran un efecto luminoso muy natural, como si la luz se quedara atrapada en tu melena. Además, este tipo de coloración resalta los pómulos y da esa sensación de frescura que a veces solo se consigue después de unas vacaciones.

Para pieles morenas: chocolate cálido o cobrizo sutil

Las pieles más morenas lucen espectaculares con tonos chocolate, caoba o cobrizo tenue, son matices que realzan la piel y aportan calidez, sin robar protagonismo. Evita los reflejos fríos, ya que pueden apagar el rostro. Los tonos cálidos, en cambio, iluminan y crean un contraste que se siente sofisticado pero natural.

