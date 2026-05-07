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Belleza

Cortes de pelo están arrasando en mayo (y sí, le favorecen a casi todos los tipos de rostro)

Descubre los cortes de pelo que sí favorecen en mayo 2026: estilos naturales, con movimiento y fáciles de mantener que transforman tu look sin esfuerzo.

Mayo 07, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Un buen corte de pelo puede cambiarlo todo: aporta movimiento, enmarca el rostro y hace que el cabello se vea más ligero, natural y favorecedor sin necesidad de demasiado esfuerzo.

Getty Images

Hay meses que invitan al cambio, y mayo es uno de ellos. El clima se vuelve más ligero, los días se sienten distintos y, casi sin darte cuenta, aparece esa necesidad de hacer algo nuevo contigo. A veces no hace falta un giro radical: un buen corte de pelo puede ser suficiente para verte más fresca, más favorecida… más tú.

Este 2026, las tendencias dejan atrás los estilos rígidos y apuestan por algo mucho más natural. La idea ya no es que el cabello se vea perfecto todo el tiempo, sino que tenga movimiento, forma y vida propia.

El bob cambia de actitud

El clásico bob no se va, pero sí se transforma. Este mes se lleva más relajado, con textura y sin líneas tan marcadas. La clave está en que no se vea estructurado. Puede ir un poco más largo al frente, ligeramente despeinado o con ondas suaves.

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El bob de este mes se lleva relajado, con textura y sin líneas rígidas, ideal para un look que se vea pulido pero sin esfuerzo.

Getty Images

Ese aire natural hace que funcione tanto en cabello lacio como ondulado, y que se adapte a distintos estilos sin esfuerzo.

Capas largas: el movimiento que hace todo

Para quienes no quieren despedirse del largo, las capas siguen siendo la mejor opción. Pero no cualquier capa: ahora se buscan más ligeras, estratégicas, pensadas para dar movimiento sin quitar densidad.

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Las capas largas siguen siendo favoritas porque dan forma sin sacrificar el largo, perfectas para quienes buscan un cambio sutil.

Getty Images

Este tipo de corte ayuda a que el cabello no se vea pesado ni plano, especialmente si es abundante. Además, tiene ese efecto favorecedor que enmarca el rostro sin necesidad de cambiar demasiado.

El regreso del shag (pero más pulido)

El shag vuelve, pero en una versión mucho más llevable. Conserva su esencia desenfadada, pero con capas mejor pensadas y menos “desorden”.

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El shag moderno apuesta por un acabado más controlado, con volumen estratégico que favorece sin verse exagerado.

Getty Images

Es perfecto si buscas volumen sin tener que peinar demasiado, sobre todo en cabellos con textura natural. Tiene personalidad, pero sin verse excesivo.

Flequillo: el detalle que lo cambia todo

Si no quieres un cambio completo, el fleco puede ser la respuesta. Este mes se lleva en versiones suaves, abiertas y fáciles de acomodar.

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Un flequillo ligero puede transformar por completo el look, suavizando facciones y aportando frescura al rostro.

Getty Images

El flequillo tipo cortina sigue siendo el favorito porque enmarca el rostro sin endurecerlo, pero también hay opciones más largas o ligeramente desfiladas que se integran con el resto del corte sin complicaciones.

La media melena que siempre funciona

Ni demasiado corto ni demasiado largo. La media melena, a la altura de la clavícula, sigue siendo ese punto medio que rara vez falla.

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La media melena a la altura de la clavícula se mantiene como un básico elegante, fácil de llevar y adaptable a cualquier estilo.

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Es elegante, fácil de mantener y lo suficientemente versátil como para llevarla lisa, ondulada o recogida. Por algo sigue siendo de las más pedidas.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
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