¿Cuál es el mejor tono de rubio para difuminar las canas? 5 tipos de mechas que rejuvenecen a los 50 o más
Las canas llegan sin pedir permiso y, aunque cada vez se ven más bonitas, muchas mujeres siguen buscando una forma natural de disimularlas sin renunciar al rubio.
Las canas no aparecen de un día para otro, llegan poco a poco y, con ellas, la gran pregunta frente al espejo: ¿qué tono de rubio ayuda a que se noten menos sin verse forzado? La respuesta no está en cubrirlas por completo, sino en integrarlas con luz, matices suaves y técnicas bien pensadas, sobre todo a partir de los 50.
Elegir bien el rubio puede suavizar los rasgos, iluminar el rostro y lograr un efecto rejuvenecedor sin caer en mantenimientos eternos.
¿Cuál es el mejor rubio para difuminar las canas?
Los especialistas coinciden en algo; los rubios naturales y ligeramente cálidos son los más favorecedores. Tonos como beige, arena, miel o vainilla se mezclan mejor con las canas, además evitan el contraste duro que suele marcar más las líneas de expresión.
A diferencia de los rubios muy fríos o platinados, estas tonalidades reflejan la luz de manera más suave, hacen que el crecimiento se note menos y aportan un efecto más descansado al rostro. Además, funcionan muy bien tanto en bases claras como medias.
5 tipos de mechas rubias que rejuvenecen después de los 50
1. Babylights suaves
Son finitas, delicadas y casi imperceptible, se integran con las canas de forma natural y aportan luz sin transformar por completo el color base. Ideales si buscas discreción y elegancia.
2. Mechas beige
¡Ni frías ni doradas! Este tono equilibra perfectamente la presencia de canas y suaviza las facciones, algo clave cuando queremos vernos frescas sin esfuerzo.
3. Mechas miel
Aportan calidez y hacen que la piel se vea más luminosa, son perfectas para romper el tono grisáceo que a veces dejan las canas y rejuvenecen al instante.
4. Balayage rubio natural
Esta técnica ayuda a difuminar la raíz y evita líneas marcada, en rubios suaves, las canas se integran mejor y el mantenimiento es mucho más relajado.
5. Mechas arena
¡Sutiles, elegantes y muy favorecedoras! Reflejan la luz de forma natural y funcionan especialmente bien cuando hay bastante cana repartida.
A partir de los 50, el secreto no está en aclarar de más, sino en crear armonía. Los rubios suaves, bien aplicados y pensados para ti ayudan a que las canas se vean integradas, ademas hacen que el resultado sea fresco, luminoso o actual.