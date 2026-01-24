¿Cuáles son los 3 tipos de canas?: 5 tintes de pelo que debes probar para rejuvenecer tu melena

A pesar de que las canas se han adaptado al mundo de la coloración y la belleza, pues hoy en día pueden incluirse en un estilo completamente moderno y rejuvenecedor, aún existen mujeres que prefieren cubrirlas o disimularlas frente a la posibilidad de llevar una melena platinada.

Es por esta razón que resulta importante identificar cuáles y qué tipo de canas son las que cubren nuestra melena, pues los tintes o las fórmulas de coloración no responderán a ellas del mismo modo. Entender la estructura de nuestras canas nos permitirá encontrar el color de pelo ideal para favorecer nuestra imagen de forma natural. Así que conoce los cinco tintes de pelo que ayudarán a rejuvenecer tu melena sin caer en apariencias artificiales.

¿Cuáles son los tres tipos de canas?

Las canas suelen dividirse en tres tipos principales: aquellas con apariencia grisácea que tienen ligeros toques de pigmento, pues aún conservan restos de melanina, que suelen aceptar y absorber de mejor forma el color. Las canas duras son aquellas que han perdido por completo su pigmentación y cuentan con una textura más gruesa; por esta razón resulta un poco más complicado que los pigmentos del tinte logren fijarse de forma correcta. Y por último están las canas amarillas, las cuales son muy frecuentes en melenas completamente blancas o donde el color gris predomina en mayor medida. Estas adquieren su coloración al estar expuestas a factores como calor, productos o incluso al propio sol y, a pesar de tener una tonalidad amarillenta, cuentan con un tono opaco que, lejos de favorecer, endurece nuestros rasgos.

Castaño claro luminoso

Esto es una de las opciones más favorecedoras para ayudarnos a cubrir el pelo cano que aún conserva alguna cantidad de pigmento. Este color logra integrarse con facilidad en la fibra capilar, sin tanto problema, además de que es un tono que ayudará a iluminar nuestro rostro, al mismo tiempo que suaviza las facciones, por lo que es sumamente recomendable usarlo en melenas con canas a partir de los 40.

Rubio oscuro cenizo

Si tu pelo cuenta con presencia de canas rebeldes, necesitas un pigmento frío y con gran concentración para lograr una cobertura certera. El rubio oscuro cenizo es una gran opción para aquellas que no quieren oscurecer demasiado el pelo, pero están buscando un tono que ayude a neutralizar la apariencia del blanco. La subtonalidad ceniza de este tinte ayudará a matizar las canas sin generar reflejos naranjas, por lo que es un gran aliado rejuvenecedor.

Castaño chocolate

Si tu pelo cuenta con la presencia de canas dispersas, el chocolate con reflejos cálidos es una gran opción para llevar sobre la melena. Ese tipo de tintes ayudará a generar dimensión sobre el pelo, evitando que este se vea con un acabado parejo en cuanto a color, integrando las canas dentro de los reflejos para ayudar a disimularlas de mejor forma. El mantenimiento de este tinte es muy sencillo y rara vez requiere de visitas al salón de belleza.

Rubio beige o vainilla

El mejor color de tinte para contrarrestar a las canas amarillentas es aquel con su tonalidad beige o vainilla, pues logran corregir este tono opaco, logrando aportar luminosidad a la melena. Este tinte es perfecto para aquellas que quieren arriesgarse a un cambio extremo y optar por un tinte totalmente rubio, para aquellas que solo quieren iluminar su melena cuando ya está completamente blanca, o incluso para quienes están buscando opciones en mechas para lograr una transición natural y discreta entre las canas y el pelo que aún tiene pigmento.

Mechas balayage

Aunque esta propuesta no es un tinte de pelo en sí, es una de las técnicas de coloración más solicitadas en los salones de belleza para ayudar a disimular la presencia de canas. Esta técnica permite integrar el pelo blanco con el resto para suavizar su presencia; una de sus grandes ventajas es su mantenimiento, pues, a pesar de que sí requiere de cierta periodicidad, resulta sencillo de realizar.

Recuerda que no todo el pelo blanco es igual, pues existen tres tipos de canas que suelen aparecer en la melena. Antes de combatirlas aplicando un tinte oscuro al azar, considera identificar su textura para saber los tintes de pelo que debes probar para rejuvenecer tu melena, para lograr una transición natural y exitosa.