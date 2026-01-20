Del espresso al chocolate: 5 tintes de pelo en tendencia que necesitas para disimular líneas de expresión

Cuando buscamos hacernos un cambio de imagen, rejuvenecer el rostro es una parte vital al elegir el tinte de pelo correcto. Y es que el color que nos favorezca no solo nos ayudará a resaltar nuestras facciones y embellecerlas, sino que también puede convertirse en un gran aliado que ayude a suavizar así como disimular las líneas de expresión.

En el mundo de la coloración existen infinidad de colores y subtonos; sin embargo, aquellos que sean capaces de aportar luminosidad sobre nuestra piel serán los indicados para apostar por ellos. Esta temporada será de los tonos castaños, así que si estabas por realizarte un cambio de look, no olvides considerar alguna de estas propuestas de tintes de pelo en tendencia que no solo te ayudarán a lucir una apariencia más fresca, sino que también lograrán restarte unos años de encima.

Tinte castaño expreso

Este color se caracteriza por contar con un tono profundo que para muchas mujeres resulta elegante y sofisticado; a pesar de ser oscuro, no va a endurecer tus facciones y es una gran alternativa para aquellas que estaban pensando incluir en su melena un tono de negro, pero aún no estaban muy seguras de hacerlo.

Aunque suele ser muy favorecedor en su versión uniforme, puede servir como base para acompañar con reflejos que ayuden a iluminar tu rostro.

Tinte chocolate

Si estás buscando un color que disimule los signos de la edad mientras aporta calidez y luz sobre tu rostro, el chocolate es la mejor alternativa. Gracias a los subtonos que lo conforman, este tinte es capaz de ayudar a suavizar nuestro rostro, logrando que las líneas de expresión se noten menos, principalmente en las zonas del contorno de ojos y boca.

Favorece principalmente a pieles con tonalidades medias, pero también puede llevarse sobre pieles claras.

Tinte castaño avellana

Si lo tuyo son los cambios sutiles pero notorios, este color se convertirá en tu gran aliado rejuvenecedor. Aunque por sí solo es una gran alternativa para apostar por un cambio de imagen que nos favorezca, puede convertirse también en la base ideal para agregar efectos u otras técnicas de coloración como mechas finas en tonos dorados. Al combinar ambos tonos, lograrás obtener un resultado que aportará mucha luz sobre tu expresión, haciendo que tu rostro tenga una apariencia más juvenil.

Balayage castaño miel

Aunque este no es un tinte de pelo como tal, el balayage es una técnica que sigue ocupando un lugar muy especial en el corazón de muchas mujeres que buscan un cambio discreto y muy favorecedor. Este tono apuesta por incluir mechas en tonos castaño miel con los que ayudes a generar mayor proyección de luz sobre el rostro, logrando crear la ilusión de un lifting visual que no solo aportará frescura y rejuvenecimiento, sino que también será una gran herramienta para estilizar tus facciones.

Tinte castaño profundo con reflejos

Para aquellas que prefieren algo más sobrio, la base chocolate con reflejos cálidos se convierte en una gran alternativa para darle dimensión y dinamismo a la melena. Esta propuesta apuesta por incluir sobre una masa color castaño profundo finas mechas que logran imitar los reflejos naturales del sol en sus tonalidades cálidas, como lo son el rojizo, el cobrizo e incluso el dorado. Recuerda que este año los tonos uniformes ya no se estarán llevando y que tanto mechas como reflejos se convertirán en una técnica de coloración que favorezca la apariencia de nuestra melena.

Ahora que conoces estos tintes de pelo en tendencia que abarcan desde las gamas del chocolate hasta el tono expreso, ya no tienes pretextos para postergar tu cambio de imagen rejuvenecedor. Recuerda que estos solo son propuestas, más no reglas absolutas, y que lo importante al elegir un nuevo color de pelo en la melena es que te sientas cómoda con tu elección.