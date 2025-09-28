Suscríbete
Belleza

Del flequillo coreano a los bunny bangs: 5 cortes de pelo con fleco que enmarcan el rostro, rejuvenecen y serán tendencia en otoño 2025

Estos son los estilos de fleco que estilizan las facciones y aportan frescura a tu look sin esfuerzo.

September 27, 2025 • 
Lily Carmona
Del flequillo coreano a los bunny bangs 5 cortes de pelo con fleco que enmarcan el rostro, rejuvenecen y serán tendencia en otoño 2025.png

Estos son los cortes de pelo con fleco en tendencia para otoño.

Getty Images

El fleco es uno de los detalles capilares que pueden transformar por completo un corte de pelo, y por ende nuestra imagen. No solo refresca el estilo, sino que también puede aportar juventud al rostro, ayudándolo a enmarcarlo de forma favorecedora. Este otoño 2025, los flequillos vuelven con más fuerza que nunca gracias a la tendencia del look desenfadado, trayendo a la vida una vez más a las opciones más delicadas como el flequillo coreano, hasta las más atrevidas como los bunny bangs, siempre adaptados a cada personalidad.

Estos son los cinco cortes de pelo con fleco en tendencia que te ayudarán a suavizar las facciones y rejuvenecer la mirada.

Flequillo coreano con corte midi

Este estilo se caracteriza por su caída ligera y despuntada, que se abre suavemente en el centro. Es ideal para quienes buscamos un look fresco y natural, ya que se integra fácilmente con el resto del pelo. Además, aporta un aire delicado y juvenil que funciona bien tanto con melenas largas como en cortes midi o incluso en pelo corto.

Bunny Bangs con pelo largo

Inspirados en la moda asiática, los bunny bangs son flequillos cortos, finos y con aspecto desenfadado que llegan a la altura de la frente. Aunque pueden llegar a ser arriesgados, pues hay quienes apuestan por él a una altura a media frente, son perfectos para darle un toque moderno a nuestro look. Su estructura ayuda a resaltar las facciones y a abrir la mirada.

Fleco recto con corte shag

Un clásico y de los preferidos de muchas, el fleco recto y espeso sigue marcando tendencia este otoño. Cubre toda la frente, enmarcando el rostro con un aire elegante y sofisticado. Además de rejuvenecer, es un estilo que aporta estructura y funciona muy bien con cortes bob o incluso con pelo largo.

Flequillo degrafilado lateral con butterfly cut

Si prefieres algo más discreto, el fleco lateral es la mejor opción. Su efecto degradado ayuda a suavizar los rasgos y estilizar el rostro, siendo perfecto para mujeres de 40+ que buscan un cambio sutil pero rejuvenecedor. También es muy versátil, pues se adapta a diferentes tipos de peinado y cortes de pelo.

Fleco cortina corte en capas

El fleco cortina seguirá vigente este otoño y considerado una de las opciones preferidas de muchas de nosotras. Al caer a los costados del rostro y mezclarse con las capas del resto del pelo, aporta mucho movimiento, favoreciendo a la mayoría de tipos de rostro. Este es, sin duda, el fleco más fácil de mantener y el que mejor se adapta a cualquier tipo de corte de pelo.

Del minimalismo del flequillo coreano al atrevimiento y modernidad de los bunny bangs, este otoño 2025 nos ofrece opciones para todos los gustos. Lo mejor es que cada uno de estos cortes de pelo con fleco ayuda a enmarcar el rostro, rejuvenecer y aportar frescura a tu look, convirtiéndose en el aliado perfecto para cambiar de imagen de forma sutil pero impactante.

Lily Carmona
