Del flequillo coreano a los bunny bangs: 5 cortes de pelo con fleco que enmarcan el rostro, rejuvenecen y serán tendencia en otoño 2025

El fleco es uno de los detalles capilares que pueden transformar por completo un corte de pelo, y por ende nuestra imagen. No solo refresca el estilo, sino que también puede aportar juventud al rostro, ayudándolo a enmarcarlo de forma favorecedora. Este otoño 2025, los flequillos vuelven con más fuerza que nunca gracias a la tendencia del look desenfadado, trayendo a la vida una vez más a las opciones más delicadas como el flequillo coreano, hasta las más atrevidas como los bunny bangs, siempre adaptados a cada personalidad.

Estos son los cinco cortes de pelo con fleco en tendencia que te ayudarán a suavizar las facciones y rejuvenecer la mirada.

Flequillo coreano con corte midi

Este estilo se caracteriza por su caída ligera y despuntada, que se abre suavemente en el centro. Es ideal para quienes buscamos un look fresco y natural, ya que se integra fácilmente con el resto del pelo. Además, aporta un aire delicado y juvenil que funciona bien tanto con melenas largas como en cortes midi o incluso en pelo corto.

Bunny Bangs con pelo largo

Inspirados en la moda asiática, los bunny bangs son flequillos cortos, finos y con aspecto desenfadado que llegan a la altura de la frente. Aunque pueden llegar a ser arriesgados, pues hay quienes apuestan por él a una altura a media frente, son perfectos para darle un toque moderno a nuestro look. Su estructura ayuda a resaltar las facciones y a abrir la mirada.

Fleco recto con corte shag

Un clásico y de los preferidos de muchas, el fleco recto y espeso sigue marcando tendencia este otoño. Cubre toda la frente, enmarcando el rostro con un aire elegante y sofisticado. Además de rejuvenecer, es un estilo que aporta estructura y funciona muy bien con cortes bob o incluso con pelo largo.

Flequillo degrafilado lateral con butterfly cut

Si prefieres algo más discreto, el fleco lateral es la mejor opción. Su efecto degradado ayuda a suavizar los rasgos y estilizar el rostro, siendo perfecto para mujeres de 40+ que buscan un cambio sutil pero rejuvenecedor. También es muy versátil, pues se adapta a diferentes tipos de peinado y cortes de pelo.

Fleco cortina corte en capas

El fleco cortina seguirá vigente este otoño y considerado una de las opciones preferidas de muchas de nosotras. Al caer a los costados del rostro y mezclarse con las capas del resto del pelo, aporta mucho movimiento, favoreciendo a la mayoría de tipos de rostro. Este es, sin duda, el fleco más fácil de mantener y el que mejor se adapta a cualquier tipo de corte de pelo.

Del minimalismo del flequillo coreano al atrevimiento y modernidad de los bunny bangs, este otoño 2025 nos ofrece opciones para todos los gustos. Lo mejor es que cada uno de estos cortes de pelo con fleco ayuda a enmarcar el rostro, rejuvenecer y aportar frescura a tu look, convirtiéndose en el aliado perfecto para cambiar de imagen de forma sutil pero impactante.