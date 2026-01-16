Suscríbete
Belleza

Demi Moore lleva el peinado efecto lifting en la mirada, que es ideal para mujeres de 50 o más

Así es como la guapa actriz nos deja claro que este 2026 las melenas estilizadas serán las favoritas para rejuvenecer el rostro.

Enero 15, 2026 • 
Karen Luna
Demi Moore.png

Demi Moore lleva el peinado efecto lifting en la mirada, que es ideal para mujeres de 50 o más.

GETTY IMAGES

Hay peinados que no necesitan ser complicados para hacer magia, y Demi Moore lo confirmó durante la premier de Landman, la actriz apostó por una media coleta con efecto desenfadado que, además de verse moderna, logró un efecto lifting inmediato en la mirada.

El peinado de Demi Moore que eleva la mirada sin esfuerzo

La media coleta que llevó Demi Moore no fue la típica versión pulida, al contrario, el secreto estuvo en el acabado relajado con volumen suave en la parte superior, mechones sueltos alrededor del rostro y una sujeción que eleva visualmente las facciones.

Este tipo de peinado crea un efecto de estiramiento que suaviza el rostro al levantar ligeramente la zona superior, los ojos se ven más despiertos y las líneas se perciben menos marcadas. Es justo ese equilibrio lo que lo hace tan favorecedor.

Por qué es ideal para mujeres de 50 o más

Con el paso del tiempo, evitamos recogidos por miedo a que endurezcan las facciones. Sin embargo, esta media coleta nos demuestra que al no ir completamente tirante y dejar pequeños mechones sueltos, el rostro se ve más ligero.

"Landman" Season Two UK Premiere - Arrivals

Demi Moore apostó por una media coleta con efecto desenfadado.

Getty Images

Además, el volumen en la coronilla ayuda a estilizar el perfil y aporta movimiento, algo clave para no caer en peinados planos que suman años. Es un look que rejuvenece sin verse forzado, perfecto para eventos importantes o incluso para el día a día si se adapta de forma más casual.

El encanto del efecto desenfadado

Lo que hace especial este peinado no es solo la forma, sino la actitud, el acabado desenfadado evita que el look se vea rígido o demasiado producido. Es elegante, pero relajado, justo como el estilo que Demi Moore ha sabido mantener a lo largo de los años.

Este tipo de media coleta funciona porque no busca perfección absoluta, sino que abraza un poco de imperfección, y eso lo vuelve mucho más actual y favorecedor.

Demi Moore volvió a demostrarnos que no hace falta reinventarse para destacar, con una media coleta bien ejecutada, logró un efecto lifting en la mirada que todas queremos usar.

peinados sencillos peinados de moda Demi Moore Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
