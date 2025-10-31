Suscríbete
Belleza

Demi Moore lleva las uñas acrílicas que rejuvenecen las manos a los 60+

Las uñas acrílicas son un básico que no pasa de moda y la guapa actriz nos enseña a usarlas con elegancia.

October 30, 2025 • 
Karen Luna
Cómo cuida Demi Moore su pelo largo

Demi Moore lleva las uñas acrílicas que rejuvenecen las manos a los 60+

Getty Images

Demi Moore tiene 62 años y nos sigue confirmando que la elegancia es uno de sus sellos personales. En su más reciente aparición pública, la actriz deslumbró no solo por su belleza atemporal, sino también por un detalle que muchas pasaron por alto; sus uñas acrílicas en forma de almendra con un color natural, un diseño sencillo que logra un efecto mágico de rejuvenecer las manos sin esfuerzo.

El secreto está en la naturalidad. Moore optó por un tono nude con un ligero matiz rosado que se funde con el color de su piel, creando ese acabado limpio que da la sensación de frescura y juventud. Es el tipo de manicura que no busca llamar la atención, pero que inevitablemente lo hace por lo pulida que se ve.

Una forma que estiliza y suaviza

La elección de la forma almendra no es casualidad, y es que este tipo de uña, ligeramente afilada en la punta pero redondeada en los bordes, ayuda a estilizar los dedos y a suavizar las líneas de la piel. Es muy favorecedora en manos maduras porque visualmente las hace lucir más finas. No por nada se ha convertido en una de las favoritas de celebridades mayores de 50 que apuestan por la sofisticación sin exagerar.

Los expertos en belleza coinciden en que los tonos naturales (como los beige, rosados suaves o crema) son los más rejuvenecedores porque equilibran el tono de la piel y, sobre todo, no endurecen las manos.

La manicura ideal para todas las edades

Aunque está pensada para mujeres de 60+, este tipo de uñas es un comodín para cualquier edad. Así que, si buscas un look lindo para ir a la oficina o una cita, estas uñas acrílicas de almendra son la opción ideal para ti. El truco está en mantenerlas hidratadas con un poco de aceite o crema con colágeno.

Demi Moore nos recuerda que no hay que exagerar para destacar, especialmente cuando hablamos del manicure. Así que sigue su ejemplo y luce esas uñas almendra durante las próximas semanas.

