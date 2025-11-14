Demi Moore volvió a recordarnos por qué es un ícono eterno de estilo. La actriz, que siempre sorprende con looks llenos de presencia, apareció recientemente con un look invernal compuesto por un cardigan, una falda de flecos y botas negras, pero el verdadero detalle que atrapó miradas fueron sus uñas navideñas rojas, ese toque glam que todas queremos copiar en diciembre. ¡Si hay algo en su manicure es que rejuvenece las manos a los 60+!

El diseño navideño que favorece a todas

Lo que hace tan especial la elección de Demi Moore es que optó por un estilo navideño sutil, de esos que no gritan Navidad, pero sí la insinúan de forma sofisticada. Son uñas limpias, con acabado cuidado, brillo delicado y un toque festivo que ilumina las manos al instante. Ese tipo de diseños se sienten más jóvenes porque aportan luminosidad, suavizan visualmente la piel y dan una sensación de manos hidratadas y elegantes.

Además, Moore siempre ha apostado por looks minimalistas, y este diseño encaja perfecto con su esencia moderno, chic y pensado para acompañar cualquier outfit, desde su cardigan cozy hasta su falda de flecos que se movía con cada paso.

Demi Moore lleva las uñas navideñas que rejuvenecen las manos a los 60+ Getty Images

Por qué rejuvenecen

Las uñas rojas bien delineadas, sobre todo en tonos claros o con detalles brillantes, generan un efecto visual de manos más estilizadas, lo que aporta juventud. Lo mejor es que son fáciles de llevar, no requieren un largo extremo y combinan con absolutamente todo, incluso con las botas negras que usó la actriz para completar su look invernal.

Cómo replicar el estilo de Demi este invierno

Si quieres llevar unas uñas al estilo Demi Moore, apuesta por:

Tonos neutros o rojizos suaves con brillo delicado.

con brillo delicado. Detalles navideños minimalistas , como líneas finas, destellos dorados o acentos plateados.

, como líneas finas, destellos dorados o acentos plateados. Un largo natural que mantenga la elegancia.

Con este tipo de manicure, lograrás ese toque juvenil, pulido y perfecto para la temporada, justo como lo hizo Demi Moore lo ha hecho. ¿Tú, le darías una oportunidad a estas uñas navideñas?

