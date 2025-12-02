Dua Lipa conquista México con las star nails, el diseño de uñas que debes llevar a tu cena navideña
La cantante llegó a la Ciudad de México con uno de los estilos de manicure más femeninos y festivos de la temporada: las uñas con estrellas. Aprende cómo hacerlas.
Dua Lipa está oficialmente en México para arrancar su esperado concierto en el estadio GNP de la Ciudad de México como parte del
Radical Optimism Tour. Y aunque ya nos ha regalado momentos icónicos a su llegada, desde su baile romántico de salsa con Callum Turner, su tarde de shopping por la Roma y su taquería, uno de los detalles que llamó la atención fueron sus uñas: unas star nails, delicadas, minimalistas y perfectas para hacer el diseño de uñas que te acompañe durante esta Navidad.
Star nails: el manicure navideño minimalista que amarás este diciembre
Para su esperado concierto en la Ciudad de México, Dua eligió un diseño de uñas almendra en tono nude, una de sus formas favoritas que le hemos visto portar en diversos diseños, y una de las más favorecedoras, ya que estiliza las manos y aporta un aire juvenil.
El toque protagonista fue la decoración: grandes estrellas en efecto cromo dorado brillando sobre cada uña, una propuesta que combina glamur y estilo.
El acabado dorado no solo es muy festivo para esta temporada, sino que también ilumina instantáneamente las manos y combina perfectamente con cualquier look o accesorios, convirtiéndose así en la alternativa perfecta para lucir esta temporada navideña.
¿Por qué las Star Nails favorecen a todas las edades?
El encanto de este diseño radica en su equilibrio, y es que el color nude que la conforma alarga visualmente nuestros dedos, suavizando también la apariencia de las manos; es decir, esta base es capaz de ayudarnos a disimular manchas, marcas o pequeñas imperfecciones, mientras que las estrellas doradas añaden ese toque navideño sin saturar, por lo que estas son la opción ideal si estás buscando un diseño de uñas rejuvenecedor con una base limpia y luminosa que aporte frescura, versátil porque combine con todo lo que puedas usar en esta temporada, y sofisticado, pues recordemos que el efecto cromo es capaz de elevar cualquier manicure y hacerlo lucir caro y sofisticado.
Así que este estilo es el perfecto si lo que estás buscando son unas uñas navideñas elegantes sin caer en los clásicos motivos sobrecargados.
Cómo replicar las uñas estrella de Dua
Llevar este diseño inspirado en el maniquí de Dua es muy sencillo; solo necesitas una base rubber nude, que puede ser con acabado milky o completamente translúcido, un top mate, tu efecto cromo dorado favorito y un liner.
Una vez preparada la uña, aplica una capa de base y, cuando obtengas el resultado deseado de color, coloca una capa muy ligera de top mate. Esto te permitirá dibujar y aplicar el efecto cromo sin ningún problema.
Con ayuda de tu pincel o liner, toma un poco de Top Coat y traza los dibujos de estrella sobre cada uña. Dua jugó con los tamaños y cantidades de estrellas por cada uña.
Una vez curado en lámpara este trazo, aplica el efecto cromo, y para finalizar y protegerlo, coloca una capa de Top Coat.
Si no tienes un conocimiento previo en la aplicación de uñas, puedes sustituir los productos en gel y aplicar un esmalte convencional en tono natural, pero translúcido, y jugar con stickers de estrella sobre las uñas.
Dua Lipa no solo conquistó al país con su música, sino también con su estilo impecable. Las star nails que lució durante su concierto en la Ciudad de México ya se están posicionando como el diseño de uñas navideñas del momento: minimalista, femenino y con el brillo ideal para las fiestas de diciembre.
Si estabas buscando un manicure elegante para tu cena, esta es una opción ideal a considerar.