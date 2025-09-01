El ‘wet look’ de Jenna Ortega: la inspiración definitiva para el otoño, ¡incluso si tienes 40!

Jenna Ortega ha vuelto a encender las redes con su más reciente aparición durante la promoción de la segunda temporada de “Wednesday” de Netflix. En esta ocasión, la actriz y el reparto de la serie acudieron al Netflix x Spotify Wednesday Season 2 Graveyard Gala, en Nueva York, donde pudimos apreciar su impecable ‘wet look’ con estilo dark, que confirma que este estilo estará dominando el otoño.

¿Qué es el ‘wet look’?

El ‘wet look’ es un efecto sobre el pelo, el cual pretende crear sobre él la apariencia de que va húmedo, pulido y con acabado brillante, dando la sensación de que quien lo lleva acaba de salir del agua.

Jenna apostó por lucirlo con una raya en medio que dividía únicamente los dos laterales de la parte de enfrente de su melena, es decir, su fleco. El resto de su pelo lo lució suelto y con apariencia messy pero ordenada.

Este es un peinado que ha acompañado y dominado muchas pasarelas; sin embargo, estamos seguras de que, después de esta aparición de Jenna, volverá a tomar fuerza para posicionarse como uno de los hairstyles favoritos de la temporada.

Jenna Ortega en Netflix x Spotify Wednesday Season 2 Graveyard Gala. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Netflix

¿Por qué es perfecto para el otoño?

Este estilo resulta muy favorecedor porque estiliza el rostro, ayuda a controlar el frizz y, contrario a lo que se podría imaginar, queda bien en looks sin importar la edad, siempre y cuando esté bien estilizado. También es un “peinado” versátil que puede ir bien con eventos formales o casuales donde quieras ser la protagonista.

Cómo lograr el ‘wet look’ en casa

La base de este estilo es apostar por la apariencia de una melena mojada, por lo que el primer paso será humedecer tu pelo; puedes aprovechar para hacerlo luego de tu ducha. Apuesta por utilizar un gel ligero para comenzar a estilizar y fijar tanto los mechones en la dirección de tu preferencia como para generar la apariencia de “pelo mojado”. Cuando tu melena tenga el acabado perfecto o con el que te sientas cómoda, aplica una capa ligera de spray; este no solo ayudará a mantener el efecto por más tiempo, también ayudará a que el estilo se vea pulido y fijo.

El ‘wet look’ de Jenna Ortega es la prueba de que este peinado nunca pasará de moda. Minimalista, atrevido, sensual y muy impactante, este peinado es la inspiración ideal para lucir en el otoño en compañía de un maquillaje oscuro que nos permita ponernos a tono con la temporada. Ahora ya lo sabes, si estás buscando un cambio, antes de teñir o cortar, apuesta por estilizar tu pelo con este look húmedo pero muy glamuroso.