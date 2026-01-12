Hailey Bieber deslumbra con las uñas francesas con ojo de gato que todas queremos para vernos elegantes

Hablar de Hailey Bieber es sinónimo de tendencia en el mundo de la moda y la belleza. Durante su participación en el evento anual de los Premios WWD Style, la modelo y empresaria no solo deslumbró al mundo por su icónico atuendo, sino también por apostar por un nail art elegante y sofisticado que no solo se convertirá en una de las tendencias del año, sino que también es la propuesta ideal para aquellas que están buscando un diseño de uñas francesas que salgan de lo convencional y su estilo clásico.

Así son las uñas con ojo de gato que Hailey ha puesto de moda y todas querremos lucir este año.

Hailey Bieber y sus uñas francesas

modelo y empresaria, quien también apostó por este diseño durante la fiesta anual de Best Performance para “W Magazine”, donde deslumbró con un atuendo moderno y elegante. Compuesto por un corset en color beige y un pantalón negro a la cadera, Hailey apostó por una manicura muy exclusiva y única como su personalidad.

Sobre una forma de uñas almendras, una de las favoritas de la modelo, así como de muchas de nosotras por su gran capacidad de estilizar las manos y alargar los dedos, Hailey acompañó con un manicure clásico reinventado: las uñas francesas.

El diseño fue obra de su ya conocida y talentosa manicurista Zola Ganzorit, quien lo realizó para la gala de los Premios a Emprendedor del Año de WWD Style; apostó por el uso de un efecto muy popular en días recientes en el mundo de las uñas: el ojo de gato, en un color plateado con reflejo iridiscente.

¿Por qué las uñas francesas son elegantes?

Hablar de uñas elegantes es sinónimo de referirnos a un estilo de uñas con forma de almendra y de una longitud media, especialmente cuando estas van decoradas con un manicure francés.

Si por sí solo, este estilo con su característica punta blanca ha sido el gran aliado de unas uñas y manos refinadas a lo largo de los años, hoy se convierte en la apuesta de la reinvención, pues ha sabido cómo mantenerse y adaptarse a las diferentes tendencias que han salido con el pasar de las décadas, logrando dar como resultado diseños modernos y femeninos.

El efecto de gato no solo llegó para quedarse, sino que también ha sabido cómo incluirse en los diferentes modelos y estilos que hacen que las uñas luzcan elegantes y refinadas; por esta razón ha sido el compañero de diseños de uñas casuales o propuestas más arriesgadas y atrevidas que rozan el maximalismo.

Cómo lograr las uñas french con cat eye

Apostar por este diseño de uñas es muy sencillo, pues solo bastará recurrir a dos elementos básicos: el gel ojo de gato y un efecto cromado traslúcido.

Una vez preparada la uña, vas a aplicar una capa de gel cat eye del color de tu preferencia. Hailey apostó por un tono plateado.

Con ayuda de un imán, tendrás que mover las partículas pasándolas de lado a lado para posteriormente subirlas a la zona del borde libre para lograr proyectar la media luna de luz sobre este espacio. Cura en lámpara y aplica un top; al finalizar, agrega un toque de efecto polvo de hada para dotar de más brillo tu diseño y vuelve a proteger el producto con una capa de top.

Hailey Bieber volvió a confirmar que las uñas francesas son la opción perfecta para cuando buscamos un manicure elegante y que el ojo de gato seguirá siendo un efecto que estará dominando los diseños de uñas y las tendencias a lo largo de este año.

Si estabas buscando inspiración para un diseño en tendencia y que te haga lucir única, no dudes en apostar por este estilo.