¡Hola pelo rubio! 5 colores de pelo que dominaron Milan Fashion Week y debes probar este otoño porque rejuvenecen e iluminan la piel

El Milan Fashion Week no solo marca el rumbo de lo que llevaremos en el guardarropa durante la próxima temporada de primavera/verano; durante esta edición, también pudimos ver las tendencias capilares que seguramente estarán conquistando los salones de belleza alrededor del mundo.

En su más reciente edición, muchas fueron las celebridades que nos dejaron ver las diferentes versiones de pelo rubio que no solo serán tendencia, sino también son perfectas para aportar frescura, luz y rejuvenecimiento.

Sí, sabemos que apostar por el tinte rubio a veces suele darnos miedo porque es muy común que seamos víctimas del panorama “expectativa/realidad”; sin embargo, un rubio bien realizado puede ser el aliado perfecto para suavizar nuestras facciones, iluminar el rostro y hasta restarnos algunos añitos de encima. Si estás buscando una transformación sutil, pero impactante sobre tu melena, apuesta por estos colores de pelo.

Rubio mantequilla

Dulce, delicado, en tendencia y con un brillo natural, el rubio mantequilla fue uno de los más vistos durante las pasarelas. Suave, pero con mucha personalidad, este tono funciona de maravilla en pieles claras y medias, aportando luminosidad sin verse artificial. Además, combina muy bien con cortes clásicos como el clavicut.

Lila Moss apuesta por el rubio mantequilla en el Milan Fashion Week 2025 WWD/WWD via Getty Images

Rubio dorado

El dorado cálido es un clásico que nunca pasa de moda y que este otoño vuelve con fuerza. Su principal ventaja es que aporta calidez al rostro, especialmente en pieles con subtonos oliva o beige. Es el color perfecto para quienes están buscando un look sofisticado y natural al mismo tiempo.

Valeria Golino apuesta por el rubio dorado en el Milan Fashion Week 2025 WWD/WWD via Getty Images

Rubio beige

Equilibrado y muy elegante, el rubio beige se caracteriza por sus matices fríos y neutros que generan un acabado pulido. Este color es ideal para quienes desean un rubio discreto, pero con la capacidad de rejuvenecer instantáneamente gracias a su efecto “piel iluminada”.

Serena Williams apuesta por las mechas beige en el Milan Fashion Week 2025 Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci

Rubio cenizo

Este color ha sido tendencia en los últimos años, y esta temporada regresa con matices más suaves y modernos. Perfecto para quienes buscan un look sofisticado y minimalista, este tono de pelo ayuda a neutralizar rojeces en la piel y es la opción ideal para darle un aire fresco a esta.

Naomi Watts luce un rubio cenizo dorado en el Milan Fashion Week 2025 WWD/WWD via Getty Images

Rubio arena

Con matices dorados y beige, el rubio arena se convierte en el balance ideal entre calidez y naturalidad. Favorece prácticamente a todos los tonos de piel, y al reflejar la luz con suavidad, consigue un efecto de rostro descansado y juvenil.

La princesa María Olimpia de Grecia apuesta por el rubio arena en el Milan Fashion Week 2025. Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci

Los tintes rubios que dominaron el Milan Fashion Week confirman que el pelo rubio es atemporal, versátil y la mejor opción para lograr un cambio favorecedor este otoño. Si estabas pensando en aprovechar la temporada para ir al salón de belleza por un cambio de imagen, considera estos colores de pelo que seguramente te harán lucir joven y fresca, resaltando siempre tu belleza natural.