Julia Roberts confesó cuál es su poderoso secreto de belleza: ¡te lo contamos!

Julia Roberts es una actriz estadounidense que se ha convertido en todo un ícono en el cine, pero también un referente de belleza natural , pues a través de los años ha mostrado que menos es más, y se ha mantenido como una de las mujeres más hermosas del mundo del entretenimiento.

Por lo que muchas personas se preguntan cómo ha logrado conservar ese brillo y belleza que la caracterizan. Al respecto, el medio Viva publicó una serie de declaraciones de Julia Roberts acerca de cómo logra verse radiante en cualquier etapa de su vida.

El secreto de Julia Roberts para verse y sentirse espectacular

Julia Roberts de 56 años declaró hace algún tiempo para el medio citado que su “botiquín de baño tiene muchas más cosas (que cuando era más joven), pero cree que verse bien se debe principalmente a sentirse bien”, informaron.

Julia Roberts y sus secretos de juventud y belleza Instagram @juliaroberts

Al respecto comentó “me siento mucho más elegante de lo que soy en realidad. Simplemente me siento más animada con el nivel de elegancia que me rodea”.

Además definió su rutina de belleza en un nivel bajo y reconoció que podría esmerarse más en ese sentido, sin embargo asume que la belleza también es sinónimo de alegría y por ello trabaja en sentirse bien consigo misma.

Quizá es por eso que ‘pretty woman’ gracias a su sonrisa deslumbrante, ha sido y sigue siendo considerada una de las más famosas en Hollywood, pues esa sonrisa es quizás su rasgo más característico, proyectando una calidez y carisma únicos que la han acompañado en su carrera.

Por otro lado, su cabello rizado, a menudo lucido en tonos rojizos o castaños, ha variado de estilos a lo largo de los años, pero siempre manteniendo su sello personal de naturalidad.

Su belleza, tanto física como interior, sigue brillando a medida que envejece con gracia, mostrando una actitud segura y auténtica que la hace una de las favoritas del público.