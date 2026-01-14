Julia Roberts impone moda en 2026 con el rubio y raíces oscuras que ya todas quieren

El pasado 11 de enero se celebraron los Golden Globes, donde las celebridades que asistieron impusieron tendencias en cuanto a moda y estilo, y una de ellas fue sin duda, la reconocida actriz Julia Roberts.

Roberts, que estaba nominada como Mejor Actriz de Drama por su actuación en la película ‘After The Hunt’, se suma a la tendencia de la técnica de coloración llamada “no tinte”, donde el pelo claro se lleva con raíz oscura.

Julia Roberts apuesta por el “no tinte” y presume sus raíces oscuras con un rubio cobrizo en Golden Globes

A sus 58 años, Julia Roberts sigue siendo un referente y fuente de inspiración en cuando a moda y estilo, y durante la celebración de los Golden Globes robó las miradas al lucir un vestido de terciopelo negro de Armani Privé.

Se trata de un diseño con manga estilo francesa, corte estructurado en los hombros y escote en V profundo que le daba un toque sensual pero elegante; sin embargo, su característica melena, fue la que ha causado sensación.

Roberts se ha sumado a la nueva tendencia de coloración denominada como “no tinte”, luciendo sus raíces marrones, mientras el resto de pelo lucía un hermoso rubio cobrizo con reflejos dorados que iluminan de forma natural su rostro y que la hace ver mucho más joven y sofisticada.

Monica Schipper/Getty Images

¿En qué consiste el “no tinte” de Julia Roberts?

El nuevo “no tinte” es una novedosa técnica de coloración sutil y estratégica que busca mejorar el tono natural del pelo sin que se note que está teñido, ya que su objetivo principal es aportar luz, profundidad y juventud, manteniendo un efecto auténtico y de bajo mantenimiento.

Se distingue por realzar la base natural, aplicando el nuevo color de manera sutil y mezclando matices cálidos como miel, caramelo, beige o cobrizo para aportar dimensión, mientras la raíz se difumina suavemente para evitar líneas de crecimiento visibles.

Julia Roberts apuesta por el “no tinte” y presume sus raíces oscuras con un rubio cobrizo en Golden Globes Jesse Grant/2026GG/Penske Media via Getty Images

Es una técnica de coloración perfecta para quienes quieren cubrir o disimular las canas de manera natural, ya que se integran de forma elegante, creando un efecto rejuvenecedor que ilumina el rostro, suaviza las facciones y aporta movimiento a la melena.

El resultado es un cabello que luce más sano, luminoso y juvenil, con un acabado natural que no exige retoques constantes, ideal para quienes buscan sofisticación sin esfuerzo.

