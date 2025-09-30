Kendall Jenner presume irresistible corte de pelo durante la Semana de la Moda de París Primavera/Verano 2026

La Semana de la Moda de París siempre tiene ese magnetismo que hace que todo el mundo gire la mirada hacia allí. Entre los vestidos que parecen obras de arte y las calles llenas de estilistas, fotógrafos y amantes del estilo, hubo un detalle que acaparó flashes; el nuevo corte de pelo de Kendall Jenner. Sí, la top model apareció con un look tan fresco que de inmediato se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.

Un bob que respira París

Kendall sorprendió con un bob recto, pulido pero con movimiento, que jugaba con la luz parisina en cada paso que daba. No era un cambio radical, pero sí de esos que hacen toda la diferencia; elegante, minimalista y con ese aire chic que parece venir de forma natural cuando pisas la capital francesa. Su melena, con capas muy sutiles y un acabado brillante, fue la prueba de que a veces lo sencillo es lo que más impacta.

El nuevo corte de pelo de Kendall Jenner. Getty Images

El peinado que inspira esta primavera/verano

Lo que me encanta de este look es lo versátil que resulta. Es de esos cortes que puedes llevar con un vestido de gala en la pasarela, pero también con una camiseta básica y jeans, y siempre luce impecable. Además, favorece a distintos tipos de rostro y, lo mejor, no necesita demasiado esfuerzo para mantenerlo. Ese es el tipo de tendencia que muchas buscamos: fácil, práctica y con un resultado espectacular.

Kendall, la reina del minimalismo chic

París es la cuna del estilo sin esfuerzo y Kendall lo entendió perfectamente al presumir este bob que nos demuestra que no se trata de llevar un peinado complicado, sino de apostar por lo que te hace sentir segura y auténtica. En medio de una semana de moda llena de propuestas atrevidas, su look fue un recordatorio de que la elegancia está en los detalles más simples.

