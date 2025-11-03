Kendall Jenner recibe los 30 años con el corte de pelo antiedad que todas queremos este invierno 2025

Kendall Jenner cumple 30 años y marca tendencia desde el minuto uno: su nuevo corte de pelo ya se volvió tema y está circulando como la próxima obsesión del invierno 2025. Y sí, empezó como un bob, pero no cualquier bob, sino un long bob en su versión más limpia, que evolucionó a una melena XL estilizada y con ese gesto antiedad tan específico que todas queremos lucir este invierno 2025.

Kendall apostó por un estilo impecable, con líneas rectas, pero con flequillo que enmarca el rostro a la altura de la mandíbula, logrando un corte minimalista y lleno de refinamiento.

¿Por qué el corte lob rejuvenece más que otros cortes?

El corte XL en su versión lacia crea un efecto óptico que se ve reflejado en los pómulos porque los levanta visualmente. Al tener líneas más próximas a la mandíbula, el corte redefine el óvalo facial sin que el pelo “se coma” las facciones. Es decir, no añade volumen innecesario que puede provocar una apariencia de envejecimiento, sino que mantiene una densidad controlada y moderna. Otro detalle que el pelo de Kendall Jenner tiene y que para muchos es la clave para una melena antiedad es su glass hair, el cual refleja luz y salud, generando la sensación de piel más fresca, luminosa y descansada.

Kendall Jenner durante Academy Museum Gala. Getty Images

¿Cómo pedir el corte de pelo de Kendall Jenner?

Una de las ventajas del long cut es que se pueden manejar diversas longitudes: puede partir desde los hombros y llegar hasta la cadera. Así que una vez que decidas el largo que deseas darle a tu melena, pídele a tu estilista que deje las puntas texturizadas para que el corte no se vea rígido. Asegúrate de que no te hagan capas, pues esto transformaría el corte a otro tipo de corte, que, aunque luzca increíble, ya no estaría siguiendo el estilo de Kendall.

Otra característica que el corte de la modelo lleva son sus mini curtain bangs, un fleco que no sigue en esencia el volumen y vuelo del fleco cortina, pero que sí apuesta por ir con caída lateral a cada lado del rostro para enmarcarlo. Kendall apuesta por este estilo en un acierto que refina el rostro y le da un aspecto más delicado.

¿Cómo estilizar este tipo de corte?

Kendall suele apostar por este corte en su versión lisa; sin embargo, en eventos recientes como el Academy Museum Gala 2025, la modelo apostó por llevarlo en una versión ondulada. Pero no en un rizado perfecto, sino en ondas sueltas que dan un acabado natural, minimalista, refinado y elegante.

Estilizar este pelo es muy sencillo; bastará con alisarlo con ayuda de herramientas de calor y termoprotector y peinarlo con un chongo de media coleta o incluso una pinza.

Kendall Jenner lo confirma: el invierno 2025 le pertenece a las melenas largas, la apuesta para rejuvenecer, vernos sofisticadas y resaltar nuestra belleza sin cortes extremos o peinados complejos.