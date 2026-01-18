Labios mate derretidos: la tendencia coreana de 2026 que aporta brillo y volumen

Las tendencias de belleza coreanas vuelven a marcar el rumbo del maquillaje en 2026 y, más allá del acabado impecable de las uñas, ahora ponen el foco en los labios con una propuesta innovadora que ya está dando de qué hablar: los labios mate derretidos.

Esta propuesta de maquillaje para labios toma como base los acabados mate, pero los reinventa con un toque ligero de brillo que realza el volumen de manera natural, creando un efecto visual más jugoso, sofisticado y plenamente contemporáneo.

¿Cómo son los labios mate derretidos, la nueva propuesta de maquillaje coreano?

A diferencia del labial mate tradicional, esta versión renovada apuesta por un acabado más suave y envolvente que fusiona la elegancia de la textura mate con un brillo sutil, delicado y contemporáneo.

El resultado es un labial que no es totalmente opaco ni tan luminoso como un gloss, pero que aporta dimensión, haciendo que los labios luzcan más carnosos, definidos y naturalmente atractivos, muy al estilo de la estética coreana.

En cuanto a los tonos, los más populares son los rosas empolvados, nude cálidos como los corales suaves y algunos tonos rojos difuminados que aportan luminosidad de forma elegante.

Labios mate derretidos, la nueva tendencia de maquillaje coreano Monica Schipper/FilmMagic

¿Cómo se consiguen los labios mate derretidos?

Para conseguir este look con origen en el K-beauty, que busca hacer de lado las estéticas rígidas para dar paso a looks más naturales y sofisticados, puedes seguir esta fácil rutina, paso a paso.

1. Es esencial hidratar los labios antes de aplicar el color para prevenir grietas o zonas resecas; basta con aplicar un bálsamo ligero unos minutos antes, de modo que la fórmula se funda de manera uniforme y el acabado resulte impecable.

2. Aplica el labial mate de textura cremosa o una lip tint con acabado aterciopelado, concentrado el color en el centro de los labios y difuminarlo hacia los bordes con el dedo o una brocha.

3. Por último, añade un toque de gloss o bálsamo transparente de la misma forma que aplicaste el color, para conseguir el efecto “derretido” que caracteriza a los labios mate derretidos, y conseguir labios definidos con volumen y dimensión.

El resultado son labios naturales, jugosos y visualmente más carnosos, con un acabado moderno y sofisticado.

