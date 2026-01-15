Los 6 cortes de pelo que potencian tus labios y afinan la expresión del rostro

Elegir un corte de pelo favorecedor no solo transforma el pelo, también influye en cómo se percibe el rostro, realzando la belleza natural y destacando aquellas facciones que más nos gustan.

Si te gustan tus labios y quieres darles mayor protagonismo, existen estilos estratégicos capaces de dirigir la atención hacia ellos, suavizar las facciones y afinar la expresión facial sin necesidad de recurrir a trucos de maquillaje.

Cortes de pelo que embellecen los labios y afinan el rostro para lucir más joven y radiante

La clave para conseguir este efecto, está en las proporciones, las capas y la forma en la que el pelo enmarca el rostro, y estos cortes son algunas de las propuestas ideales.

Bob a la altura de la mandíbula

En uno de los clásicos atemporales más buscados por su elegancia, pues crea un marco natural que dirige hacia la boca porque queda a la altura de la mandíbula, resaltando los labios y el cuello para crear un efecto lifting, sofisticado y muy favorecedor.

Clavicut con puntas desfiladas

Este largo que va a la altura de la clavícula es ideal para darle equilibrio al rostro y suavizar los rasgos, además, sus puntas desfiladas aportan movimiento y hace que la parte central del rostro capte la mayor atención, realzando los labios de forma sutil.

Corte shag con capas suaves

Las capas estratégicas del shag moderno aportan volumen y textura sin endurecer las facciones, se trata de un estilo desenfadado que enmarca el rostro de manera natural, afinando la expresión y dando mayor protagonismo a la sonrisa.

Melena larga con capas frontales

Las capas que comienzan a la altura de los pómulos o la barbilla ayudan a estilizar el rostro y a destacar la zona de la boca, convirtiéndose en la opción perfecta para quienes buscan un cambio favorecedor sin renunciar al largo de su melena.

Pixie largo con flequillo lateral

Se trata de un corte audaz que permite que la atención se vaya al centro del rostro, ya que el flequillo lateral, suaviza las líneas de expresión y resalta los labios, creando un hermoso equilibrio entre fortaleza y feminidad.

Flequillo cortina con melena media

Los flequillos no sólo enmarcan la mirada, también afinan las facciones y llevan la mirada hacia los labios, y al combinarse con una melena midi, logra un efecto rejuvenecedor y armonioso.

Recuerda que más allá de las tendencias, apostar por un estilo que resalte los labios y equilibre las facciones es una forma sencilla y efectiva de renovar la imagen con resultados inmediatos.

