Mechas babylights: 5 propuestas infalibles para iluminar tu melena de forma natural y rejuvenecer después de los 40

Después de los 40, las técnicas de color se convierten en grandes aliadas para refrescar y rejuvenecer la imagen con elegancia, y entre las más favorecedoras y buscadas destacan las mechas babylights.

Esta técnica de coloración, tiene la propiedad de imitar los reflejos del sol en el pelo, aportando luz, movimiento y un efecto rejuvenecedor inmediato, pues además se colocan de forma estratégica para resaltar las facciones y suavizar las líneas de expresión.

Te podría interesar: Los 5 cortes de pelo ideales para disimular las canas y lucir una imagen más juvenil y sofisticada

Mechas babylights que iluminan la melena para rejuvenecer después de los 40

Estas propuestas de babylights, no solo transformarán tu look, también te ayudarán a proyectar una imagen mucho más moderna y rejuvenecedora, para verte moderna y elegante.

Babylights miel

Este tono es perfecto para suavizar las facciones, ya que los matices miel aportan calidez al rostro, disimulan las líneas de expresión y resultan ideales para melenas castañas que buscan un cambio luminoso y natural, sin contrastes marcados.

Babylights beige

El beige es uno de los tonos más favorecedores después de los 40, ya que aporta luz para suavizar las facciones y crea un acabado sofisticado que ilumina la piel, especialmente en melenas medias y largas.

Babylights caramelo

Si buscas un resultado discreto y elegante, las babylights caramelo se funden de forma armónica con bases oscuras, dando profundidad y brillo a la melena, además de un efecto visual más abundante, ideal para pelo fino.

Babylights cenizas

Este tono es ideal para quienes quieren disimular las canas, pues los reflejos en tonos cenizas ayudan a integrales de forma natural, aportando un aire mucho más moderno y refinado, sin perder la luminosidad.

Babylights alrededor del rostro (face framing)

Esta técnica se caracteriza por realizar las babylights en el contorno del rostro para rejuvenecer la imagen, pues iluminan la mirada, resaltan los pómulos y aportan un efecto lifting inmediato sin necesidad de un cambio radical.

En definitiva, las mechas babylights son una opción segura y elegante para refrescar tu imagen después de los 40.

Te podría interesar: Los 6 cortes de pelo corto que afinan el rostro y crean un efecto lifting inmediato después de los 40

