Suscríbete
Belleza

Mechas babylights: 5 propuestas infalibles para iluminar tu melena de forma natural y rejuvenecer después de los 40

Las mechas babylights se han posicionado como una de las técnicas más buscadas para iluminar el pelo con un acabado natural, elegante y lleno de luz que rejuvenece.

Enero 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Mechas babylights que iluminan la melena para rejuvenecer después de los 40

Mechas babylights que iluminan la melena para rejuvenecer después de los 40

Getty Images

Después de los 40, las técnicas de color se convierten en grandes aliadas para refrescar y rejuvenecer la imagen con elegancia, y entre las más favorecedoras y buscadas destacan las mechas babylights.

Esta técnica de coloración, tiene la propiedad de imitar los reflejos del sol en el pelo, aportando luz, movimiento y un efecto rejuvenecedor inmediato, pues además se colocan de forma estratégica para resaltar las facciones y suavizar las líneas de expresión.

Te podría interesar: Los 5 cortes de pelo ideales para disimular las canas y lucir una imagen más juvenil y sofisticada

También puedes leer:
Salma Hayek.png
Belleza
Corte pixie vs. bob: ¿cuál es el mejor para verte joven a los 50?
Abril 09, 2025
 · 
Karen Luna
dorado balayage caramelo y miel .png
Belleza
Balayage caramelo y miel: el tinte con efecto sunkissed ideal para las pieles morenas
Abril 08, 2025
 · 
Gabriela Santillán

Mechas babylights que iluminan la melena para rejuvenecer después de los 40

Estas propuestas de babylights, no solo transformarán tu look, también te ayudarán a proyectar una imagen mucho más moderna y rejuvenecedora, para verte moderna y elegante.

Babylights miel

Este tono es perfecto para suavizar las facciones, ya que los matices miel aportan calidez al rostro, disimulan las líneas de expresión y resultan ideales para melenas castañas que buscan un cambio luminoso y natural, sin contrastes marcados.

Babylights beige

El beige es uno de los tonos más favorecedores después de los 40, ya que aporta luz para suavizar las facciones y crea un acabado sofisticado que ilumina la piel, especialmente en melenas medias y largas.

Babylights caramelo

Si buscas un resultado discreto y elegante, las babylights caramelo se funden de forma armónica con bases oscuras, dando profundidad y brillo a la melena, además de un efecto visual más abundante, ideal para pelo fino.

Babylights cenizas

Este tono es ideal para quienes quieren disimular las canas, pues los reflejos en tonos cenizas ayudan a integrales de forma natural, aportando un aire mucho más moderno y refinado, sin perder la luminosidad.

Babylights alrededor del rostro (face framing)

Esta técnica se caracteriza por realizar las babylights en el contorno del rostro para rejuvenecer la imagen, pues iluminan la mirada, resaltan los pómulos y aportan un efecto lifting inmediato sin necesidad de un cambio radical.

En definitiva, las mechas babylights son una opción segura y elegante para refrescar tu imagen después de los 40.

Te podría interesar: Los 6 cortes de pelo corto que afinan el rostro y crean un efecto lifting inmediato después de los 40

tintes
Melisa Velázquez
Relacionado
Kate Middleton lleva el abrigo más elegante que es ideal para lucir sofisticada en Año Nuevo
Realeza
Kate Middleton prepara su primera visita de Estado donde podría portar esta importante tiara
Enero 13, 2026
 · 
Lily Carmona
Tu rasgo más irresistible según tu signo del zodiaco
Horóscopos
¿Cuál es tu rasgo más irresistible? Esto dice tu signo zodiacal de tu gran atractivo
Enero 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2026-01-13 a la(s) 12.50.14 p.m..png
Belleza
Diseños de uñas 2026: 5 ideas de manicure clásico pero divertido que rejuvenecen las manos a los 30, 40 o más
Enero 13, 2026
 · 
Karen Luna
Cortes de pelo que disimulan las canas para lucir más joven y sofisticada
Belleza
Los 5 cortes de pelo ideales para disimular las canas y lucir una imagen más juvenil y sofisticada
Enero 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez