Belleza

Los 10 diseños de uñas que más se usarán en septiembre porque rejuvenecen las manos

Este mes, la tendencia va directo a rejuvenecer las manos sin perder estilo.

September 06, 2025 • 
Karen Luna
uñas rojas.png

Los 10 diseños de uñas que más se usarán en septiembre porque rejuvenecen las manos.

Getty Images

Septiembre llega con ese mood de “nuevo comienzo”, como si todo se reseteara. Guardamos (con nostalgia) los tonos playeros y empezamos a buscar esos pequeños detalles que nos hagan sentir frescas, renovadas… y claro, las uñas son el accesorio perfecto para hacerlo sin gastar una fortuna.

Yo sé que a todas nos encanta ese momentito en el que miramos nuestras manos recién pintadas y pensamos: “ok, esto me quita mínimo tres años de encima”. Sí, los tonos, las formas y hasta el brillo pueden rejuvenecer muchísimo.

Así que aquí te dejo los 10 diseños que más vas a ver en septiembre y que, además, le darán ese aire juvenil a tus manos.

1. Francesa ultra delgada

El clásico nunca muere, pero ahora la línea es finísima y puede ser blanca, pastel o hasta fucsia. Hace que los dedos se vean más delicados.

2. Nude con brillo tipo gloss

Ese efecto de uña sana y brillante que parece recién salida de un spa. Es discreto, elegante y siempre rejuvenece.

3. Rojo cereza

No es el rojo intenso de siempre, sino una versión más fresca, con toques cereza que hacen que la piel se vea más luminosa.

4. Glitter minimal

Un esmalte transparente con destellos sutiles. Lo justo para que tus manos atrapen la luz sin ser demasiado.

5. Lavanda pastel

Un color que grita ternura y calma, este tono es juvenil sin caer en lo infantil, queda increíble con cualquier tono de piel.

6. Cortas y cuadradas

Ya no todo es “más largas, mejor” y justo las uñas cortas con corte cuadrado son elegantes, prácticas, además siempre dan ese efecto pulido que rejuvenece.

7. Francesa invertida

Si quieres algo diferente, este diseño pinta la base de la uña. Moderno, fresco y muy instagrameable.

8. Verde pistache

Un color inesperado que se ha vuelto el favorito en las pasarelas. Es arriesgado, pero si te animas, rejuvenece porque rompe la rutina.

9. Efecto perla

Inspirado en el K-beauty, este acabado da un brillo suave que ilumina las manos como si tuvieras un glow natural.

10. Mármol en tonos claros

El mármol en beige o gris clarito es sofisticado y rejuvenecedor, así es ideal para cualquier manicure.

Septiembre es la excusa perfecta para probar algo nuevo en tus uñas, no importa si eres de las que se arriesgan con un verde pistache o si prefieres quedarte con un nude glossy, lo importante es que cada vez que mires tus manos sientas que reflejan lo mejor de ti.

