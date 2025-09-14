Los 5 colores de pelo que te hacen ver más joven y moderna después de los 40

Después de los 40, muchas mujeres buscan un estilo que aporte frescura y juventud, más allá de un buen corte de pelo, el color se convierte en un gran aliado, ya que permite crear efectos luminosos y modernos que, además de rejuvenecer, se adaptan perfectamente a la personalidad y a la etapa de vida de cada mujer.

Un efecto de color bien elegido, puede iluminar la piel, aportar luminosidad y regresarle la juventud al rostro para lucir moderna y sofisticada.

Cuáles son los mejores colores de pelo para rejuvenecer después de los 40

Los expertos en colorimetría coinciden en que la clave está en elegir tonos que aporten calidez, brillo y movimiento. Estos son los cinco más favorecedores:

Castaños cálidos

Los colores como el chocolate claro o el avellana suelen aportar reflejos al pelo que le inyecta profundidad y calidez a la melena, esta combinación permite iluminar el rostro y evita que las facciones se tornen más duras.

Babylights y balayage

Los efectos de color que van del rubio al dorado es una maravillosa opción si no quieres teñir toda tu melena, y en su lugar solo quieres iluminarla. Estos tonos cálidos se pueden realizar de forma estratégica para crear un efecto lifting en tu rostro, para que luzca más joven y estilizado.

Rubio miel

El color rubio es, sin lugar a dudas, el que más disimula las canas, además de aportar gran luminosidad al rostro, por lo que ayuda a suavizar las facciones y, al ser un tono cálido, ayuda a dar un aspecto más fresco y natural.

Grises o platinados

Los tonos con matices grises o platinados, ayudan a disimular las canas sin problema, los estilistas aseguran que existen efectos perlados que pueden potenciar las facciones de forma natural para rejuvenecer el rostro y aportar elegancia.

Caoba

Es una hermosa mezcla entre el color castaño y el pelirrojo, que a través de sus matices cálidos, ilumina el tono de la piel y suaviza las facciones para dar un aspecto mucho más juvenil y moderno; sin embargo, los expertos recomiendan no llevar el tono a los rojos intensos, pues con el paso del tiempo se puede ir apagando el color, perdiendo sus virtudes rejuvenecedoras.

Antes de elegir cualquier tono de pelo, es importante que consultes con un especialista que te ayuda a identificar tu subtono de piel, y así puedas elegir el efecto de color que mejor te convenga para potenciar tu belleza.

