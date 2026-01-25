Los 5 cortes de pelo que aportan volumen a la melena y enmarcan el rostro para lucir joven y moderna

Un buen corte de pelo tiene el poder de transformar por completo la melena, y aquellos estilos que aportan volumen no solo crean movimiento y textura, sino que también enmarcan el rostro, aportando un aire fresco, juvenil y moderno que realza la personalidad de quien los lleva.

Las capas estratégicas y acabados desfilados, son los más buscados para dar esa textura y movimiento que hacen que el pelo se vea más abundante y con vida, creando looks sofisticados que te permiten lucir más joven y radiante.

Te podría interesar: Corte bob: 6 estilos sofisticados y de bajo mantenimiento que serán tendencia en 2026 para rejuvenecer

Los cortes de pelo que aportan volumen a la melena y enmarcan el rostro para lucir más joven

Estos son algunos de los cortes de pelo más usados por los expertos para dar volumen y movimiento a la melena de forma natural, creando capas y textura para un look natural, desenfadado y moderno.

Bob con capas suaves

El clásico bob se reinventa con capas ligeras que crean movimiento y densidad, ideal para quienes quieren un look elegante y fácil de mantener, aportando cuerpo y densidad al pelo para que se vea más abundante.

Corte shag moderno

Con capas desordenadas y textura natural, el shag es perfecto para quienes buscan un estilo desenfadado y juvenil, se trata de un corte que da volumen en la parte superior y lateral, ideal para crear armonía al rostro.

Lob con ondas suaves

El long bob o lob se adapta a casi todos los tipos de rostro, y al crear capas suaves y sutiles, genera volumen y un efecto rejuvenecedor, aportando un acabado chic y relajado que se mantiene sin esfuerzo.

Corte con flequillo ligero

El flequillo, ya sea recto o desfilado, ayuda a equilibrar el rostro y da sensación de mayor densidad en la melena, y al combinarse con capas suaves, se crea un efecto natural y moderno lleno de elegancia.

Capas largas estratégicas

Para quienes prefieren el pelo largo, las capas estratégicas enmarcan el rostro y crean un movimiento dinámico que evita que el pelo se vea pesado, ideal para quienes buscan un look sofisticado y lleno de vida.

Para descubrir el corte de pelo que realmente te favorece, acude a un especialista que te guíe a resaltar tu belleza natural.

