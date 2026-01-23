Suscríbete
Belleza

Corte bob: 6 estilos sofisticados y de bajo mantenimiento que serán tendencia en 2026 para rejuvenecer

El corte bob es uno de los favoritos del 2026 por su practicidad, versatilidad y capacidad para rejuvenecer el rostro con un toque moderno y sofisticado.

Enero 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes bob de bajo mantenimiento que estilizan y rejuvenecen el rostro

Cortes bob de bajo mantenimiento que estilizan y rejuvenecen el rostro

Getty Images

El corte bob se ha consolidado como un clásico atemporal que trasciende modas gracias a su versatilidad y a su capacidad de reinventarse temporada tras temporada. Para 2026, se renueva con propuestas que apuestan por la frescura, la naturalidad y un estilo contemporáneo.

Este año se caracterizan por su sofisticación, practicidad y un efecto visual rejuvenecedor que minimiza el tiempo frente al espejo por sus acabados desfilados y capas suaves que resaltan los rasgos del rostro.

Te podría interesar: ¡Ni rubio ni castaño oscuro! Este es el color de pelo infalible para cubrir canas y verse más joven

También puedes leer:
Kendall Jenner
Belleza
¿Cuál corte de pelo me queda mejor? ¡Ni pixie, ni bob! 5 looks antiedad para verte impecable
Mayo 06, 2025
 · 
Karen Luna
Dakota Johnson flequillo.jpg
Belleza
Los 3 cortes de pelo midi con flequillo que rejuvenecen y son perfectos para dar volumen al cabello fino
Mayo 01, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Cortes bob de bajo mantenimiento que estilizan y rejuvenecen el rostro

Estos son son los cortes bob que serán tendencia todo 2026, aportando un look sofisticado, atrevido y con un efecto rejuvenecedor que te hace sentir glamorosa.

El bob “blunt” texturizado

La versión blunt, que se caracteriza por sus puntas perfectamente rectas, evoluciona en 2026 con texturas ligeras que suavizan la línea y evitan un acabado demasiado rígido, sin eliminar del todo su acabado pulido que favorece a rostros ovalados o alargados.

Bob asimétrico con raya profunda

Los cortes asimétricos se convierten en protagonistas: un lado ligeramente más largo que el otro, acompañado de una raya profunda, crea un juego de líneas que enmarca el rostro y refresca los rasgos.

Bob midi con ondas suaves

Para quienes aman el movimiento, el bob midi con ondas suaves será un hit, pues su longitud justo por debajo de la barbilla y las ondas naturales aportan dinamismo sin necesidad de peinarse a diario.

Bob “shaggy” pulido

Sí, el estilo shag llega al bob con un toque pulido: capas estratégicas que dan cuerpo, sin sacrificar un acabado ordenado, es un corte perfecto para quienes buscan ligereza y volumen, y funciona especialmente bien en pelo fino para darle más vida.

Bob con flequillo cortina

El flequillo cortina, que enmarca suavemente los ojos, sigue de moda en 2026, y su combinación con un bob clásico crea un look fresco y juvenil.

Bob “pageboy” moderno

Inspirado en cortes icónicos de los años 60, el bob pageboy regresa con una versión modernizada: líneas suaves, ligeramente curvadas hacia adentro y con puntas más definidas.

La mayoría de estos estilos requiere cortes menos frecuentes, se adapta a múltiples texturas de pelo, y son ideales para un look sofisticado.

Cortes de pelo bob
Melisa Velázquez
Relacionado
Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein
Realeza
Andrés Mountbatten-Windsor será despojado de esta preciada posesión al abandonar Royal Lodge
Enero 23, 2026
 · 
Lily Carmona
Victoria Beckham
Entretenimiento
¿Victoria Beckham es una ‘boy mom’? El término viral que resurge tras las palabras de Brooklyn
Enero 23, 2026
 · 
Lily Carmona
¿A qué se dedica Brooklyn Beckham?
Entretenimiento
¿A qué se dedica Brooklyn Beckham? Un repaso por la vida profesional del hijo de Victoria y David Beckham
Enero 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Victoria Beckham.jpg
Entretenimiento
¿Victoria Beckham tiene un hijo favorito? La publicación que causado controversia: FOTO
Enero 23, 2026
 · 
Karen Luna