¡Ni rubio ni castaño oscuro! Este es el color de pelo infalible para cubrir canas y verse más joven

La elección del color de pelo va más allá de una cobertura total de canas, pues también es importante encontrar el tono más favorecedor para conseguir un efecto iluminador y rejuvenecedor, que permita crear un look moderno y contemporáneo.

Los expertos coinciden en que irse a los extremos para conseguir este efecto, no es la mejor opción, pues los rubios muy claros, pueden endurecer las facciones, mientras que los tonos muy oscuros suelen marcar líneas de expresión.

Te podría interesar: Anne Hathaway lleva el corte de pelo midi que adelgaza las caras redondas

¿Cuál es el mejor color de pelo para disimular las canas y lucir más joven?

Los expertos en colorimetría, han encontrado un color de pelo que es especialmente favorecedor para cubrir las canas, y al mismo tiempo conseguir una imagen rejuvenecida y moderna, conocido como bronde suave.

¿Cómo es el bronde suave?

Se trata de un tono híbrido que combina la profundidad de las bases castañas, iluminadas con matices y reflejos sutiles en tonos cálidos como el miel o el avellana, logrando una cobertura natural de las canas, mientras ilumina el rostro y suaviza las facciones.

La ventaja es que se trata de un tono que se adapta a todos los tonos de piel y efectos de color como el balayage, babylights y woodlights, logrando un efecto moderno y juvenil de bajo mantenimiento.

¿Cómo es el color de pelo mocha mousse?

Sin embargo, el bronde suave compite con el color de pelo mocha mousse, que es igual de suave y favorecedor para conseguir la cobertura de canas con un resultado moderno, sofisticado y juvenil.

Se trata de un tono inspirado en el marrón suave del café mocha cubierto con espuma cremosa y el café con leche, sus matices suaves y multidimensionales le aportan profundidad y brillo a la melena.

El resultado es un pelo con un acabado cremoso, natural y luminoso que ilumna la piel, suaviza líneas de expresión y crea un efecto sofisticado y natural que no pasa desapercibido.

Y al igual que el bronde suave, se adapta a diferentes técnicas de coloración, que se adaptan a la forma del rostro para conseguir un efecto más favorecedor, de bajo mantenimiento y afectivo para disimular canas y rejuvenecer.

Estos tonos se posicionan como los infalibles para quienes buscan cubrir las canas sin renunciar a un look moderno, favorecedor y rejuvenecedor, demostrando que, a veces, el equilibrio está justo en el punto medio.

