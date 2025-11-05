Suscríbete
Los 8 tonos de labiales que estarán de moda en Navidad y que favorecen después de los 50

Esta Navidad, el brillo no solo estará en las luces del árbol, sino también en tu sonrisa.

November 04, 2025 
Karen Luna
Scarlett Johansson.png

Getty Images

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, llega ese momento del año en el que los brillos, las texturas y los tonos intensos se vuelven los protagonistas del maquillaje. Si hay un detalle que puede transformar por completo un look, sin importar la edad, es el labial. Después de los 50, elegir el color adecuado no solo resalta el rostro, sino que también ilumina la piel y suaviza los rasgos.

Este 2025, los tonos que dominarán la temporada navideña vienen cargados de elegancia, calidez y un toque festivo. Aquí te cuento cuáles son los 8 colores de labiales que más favorecen a las mujeres maduras y que te harán brillar en cada cena, brindis o reunión.

1. Rojo clásico

El eterno favorito. Un rojo intenso, ni muy oscuro ni muy brillante, tiene ese poder de levantar cualquier rostro. Favorece a todos los tonos de piel y da un aire sofisticado. Es ideal para las cenas navideñas, especialmente si lo combinas con piel luminosa y ojos suaves.

2. Vino profundo

Para las mujeres que aman los tonos más atrevidos, el vino o borgoña es un acierto. Da un toque de misterio y elegancia, perfecto para la noche. Además, este color tiende a hacer que los dientes luzcan más blancos y la piel más radiante.

3. Rosa malva

Si prefieres algo más discreto, el rosa malva es un tono elegante y femenino. Tiene el equilibrio justo entre dulzura y sofisticación, y se ve hermoso en pieles maduras porque aporta frescura sin exagerar.

5 tips para unos labios perfectos y besables

Maquillaje navideño

Getty Archivo

4. Nude cálido

Los nude con subtonos durazno o rosados son perfectos para el día o para quienes aman el maquillaje natural. Este color suaviza los labios y da una sensación de juventud. Eso sí, evita los nude demasiado pálidos porque pueden endurecer los rasgos.

5. Rojo cereza

El rojo cereza aporta vitalidad al rostro y se ve espectacular con mejillas ligeramente ruborizadas. Es el tono perfecto para quienes quieren destacar sin sentirse demasiado cargadas.

6. Coral brillante

El coral tiene un efecto inmediato de “buena cara”. Aporta calidez y rejuvenece, especialmente si lo usas con una base ligera y pestañas bien definidas. Este tono favorece mucho a quienes tienen subtonos de piel cálidos o dorados.

Taylor Swift en los Grammy 2024.jpg

Getty Images

7. Frambuesa suave

El frambuesa combina lo mejor del rosa y el rojo. Es ideal para eventos de día y da una sensación de frescura y elegancia al mismo tiempo. Además, se ve precioso en pieles claras y morenas.

8. Ciruela satinado

Para las más audaces, el ciruela o morado suave con acabado satinado es la apuesta más moderna. Da profundidad a la mirada y, con el maquillaje adecuado, puede convertirse en el toque más glamuroso de la noche.

Un toque de color que rejuvenece

Más allá del tono, lo importante es que el labial tenga una textura cremosa o satinado, nunca seca, para mantener los labios suaves y luminosos. A partir de los 50, los acabados hidratantes son tus mejores aliados, ya que evitan que el color se acumule en las líneas finas.

Esta Navidad, atrévete a jugar con los colores de labial y consigue ese look sofisticado que tanto deseas. Lo importante es que te sientas cómoda, radiante y, sobre todo, tú misma, porque el mejor turco para verte perfecta es el que te hace sonreír con confianza.

Karen Luna
