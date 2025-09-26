Suscríbete
Belleza

Los labios rojos están de regreso este otoño, ¿cómo elegir el tono ideal para tu tono de piel?

El rojo en los labios vuelve con fuerza para el otoño, un clásico atemporal que te ayuda a proyectar belleza y confianza, ¿cuáles son las claves para elegir el mejor tono para ti?

September 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cómo elegir el rojo perfecto de acuerdo al tono de la piel

Getty Images

Scarlett Johansson revive el encanto de los labios rojos este otoño, a su paso por la ciudad de Nueva York, la actriz demostró que el rouge continúa siendo el clásico infalible que nunca pasa de moda.

Llevar los labios rojos va más allá de una elección de maquillaje, este tono tan vibrante, siempre lleno de elegancia y sensualidad, tiene un significado mucho más profundo, pues simboliza el poder y la feminidad de quien se atreve a usarlo.

Te podría interesar: 5 diseños de uñas rojas que estarán de moda en otoño porque rejuvenecen manos a los 40 y 50

El lipstick rojo vuelve a ser protagonista en el otoño

Johanson no ha sido la única que se ha rendido ante el intenso rojo, pues desde las pasarelas más exclusivas de la moda, hasta las alfombras rojas, el lipstick rojo se impone para elevar cualquier look otoñal.

Y aunque es un color universal, no todos los tonos les va bien a todos los tonos de piel, ¿cómo elegir el adecuado?

¿Cómo elegir el rojo para labios adecuado?

Antes de salir corriendo por una barra de labios en color rojo, debes tomar en cuenta algunos puntos importantes para saber cuál es el tono que va mejor con tu tono de piel, para lucir un maquillaje impecable.

Además de tomar en cuenta el tono de tu piel, también deberás identificar tu subtono, así sabrás qué tono de rojo ayudará a resaltar mejor el tono de tu piel.

Subtono cálido: tu piel tiene matices dorados u olivas, así que los rojos con tonalidades naranjas o corales se te verán mucho mejor.

Subtono frío: tu piel se caracteriza por tener matices rosados, por lo que los rojos cereza serán tu mejor aliado para darle luz a tu piel.

En cuanto a al tipo de acabado, los mates durán mucho más tiempo y dan un look sofisticado; el satinado aporta un acabado más luminoso; y el gloss es ideal para agregar frescura y volumen.

Recuerda que el color rojo en los labios es una declaración de estilo y seguridad, y la herramienta perfecta para dejar al descubiertos tu sensualidad.

labios rojos
Melisa Velázquez
